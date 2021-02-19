Оказывается, приехать на поезде из Москвы в Минск россияне могут только по особым основаниям. Узнали почему

Источник материала: Tut.by

В начале февраля возобновилось железнодорожное сообщение между Беларусью и Россией. Однако, как написали читатели, не все граждане страны-соседки могут на поезде добраться до Минска. TUT.BY попытался разобраться, что это значит.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Скорый фирменный поезд «Беларусь» № 2/1 Минск — Москва курсирует с 8 февраля. Из белорусской столицы он отправляется в 22.10 по четным дням, из российской в 22.13 — по нечетным. Состав останавливается в Минске, Смоленске, Вязьме и Москве.

— Говорят, когда поезд едет из Москвы в Минск, в Смоленске у россиян, которые собрались в Беларусь, просят обосновать цель поездки. Если, например, человек просто едет в гости, то его не пропустят, — написали читатели.

В пограничной службе ФСБ России по Смоленской области сообщили, что для россиян, которые хотят въехать в Беларусь наземным транспортом, по-прежнему действуют ограничения, указанные в распоряжение Правительства РФ № 635. Ранее мы писали, что в Беларусь наземным транспортом из России могут въехать россияне:

следующие по дипломатическим и служебным паспортам;

в связи со смертью близкого родственника при условии предъявления копии свидетельства или справки о смерти, а также документа, подтверждающего степень родства;

сотрудники организаций, осуществляющих деятельность по реализации на территории иностранных государств проектов строительства объектов критически важных энергетических инфраструктур;

члены экипажей морских судов, следующие для смены экипажей морских судов, находящихся в иностранных морских портах, персонал, осуществляющий обслуживание и эксплуатацию трансграничных объектов инфраструктуры;

россияне, имеющие также иное гражданство либо вид на жительство или иной действительный документ, подтверждающий право на постоянное проживание в иностранном государстве, для однократного выезда из России к месту постоянного проживания;

сотрудники российских компаний, принимающие участие в обеспечении беспрерывного производственного процесса на промышленных объектах Беларуси в сфере строительства и переработки полезных ископаемых, а также направляемые на производственные объекты для работы вахтовым методом;

россияне, выезжающие на лечение;

россияне, выезжающие для ухода за больным близким родственником (супругом, родителями, детьми, усыновителями, усыновленными), опекуном и попечителем;

россияне, являющиеся членами семьи (супругам, родителям, детям, усыновителям, усыновленным), опекунам и попечителям лиц в том числе иностранных граждан, проживающих за пределами России;

россияне, выезжающие в связи с осуществлением трудовой деятельности;

россияне, выезжающие для получения образования;

Более подробно об этих и других категориях граждан также можно узнать на сайте пограничной службы ФСБ России.

Кроме того, к пассажирам состава «Беларусь» № 2/1 Минск — Москва есть две «настоятельные рекомендации»: без надобности по вагону не ходить и на станциях, которые не являются конечными в их маршруте, не выходить. Во время поездки пассажирам следует находиться в масках. С собой у людей обязательно должен быть отрицательный ПЦР-тест, сделанный не более трех дней назад.

Самолетом можно лететь без особых оснований.