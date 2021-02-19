Политзаключенная Павлова получила три года домашней «химии». Когда она выступала с последним словом, люди плакали

Источник материала: Tut.by

Политзаключенная Ольга Павлова, активистка «Страны для жизни» и член инициативной группы Светланы Тихоновской получила три года «домашней химии». Такой приговор вынесла судья суда Ленинского района Марина Запасник. Она признала Павлову виновной в организации и подготовке действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них (ст. 342 УК РБ).



Фото в редакцию прислал Александр Павлов

Как сообщает лишенный регистрации ПЦ «Весна» , гособвинителем на процессе выступал прокурор Александр Романович. Ольгу Павлову признали виновной по части первой статьи 342 Уголовного кодекса. А именно в том, что она умышленно совершила преступление, активно участвовала в групповых действиях, нарушающих общественный порядок, не подчинилась законным требованиям представителей власти, что повлекло за собой нарушение работы транспорта.

В чем обвинили

Среди формулировок обвинения — публичное выкрикивание лозунгов, совершение громких хлопков руками, поднятие рук вверх, массовое, продолжительное, упорное, непрерывное нарушение общественного спокойствия, нахождение в первых рядах массового мероприятия, создание препятствий путем выхода на проезжую часть. Все это повлекло нарушение работы транспорта, из-за чего Минсктрансу был причинен ущерб — 10 тысяч 689 рублей 76 копеек.

Согласно протоколу личного обыска, у Павловой были извлечены флаги с надписями «Страна для жизни Уручье» и «Страна для жизни»: по мнению прокурора, они свидетельствуют о «протестном направлении деятельности» Павловой, выразившемся в неправомерном проявлении своей позиции. Прокурор также подчеркнул, что вина подтверждается записью камеры видеонаблюдения сотрудников органов внутренних дел, на которой они требуют прекратить нарушение, а Павлова продолжает его и выходит на проезжую часть.

Ольга Павлова отказалась давать показания, ссылаясь на 27 статью Конституции.

Статья 27 Конституции РБ: Никто не должен принуждаться к даче показаний и объяснений против самого себя, членов своей семьи, близких родственников. Доказательства, полученные с нарушением закона, не имеют юридической силы.

Не имела физической возможности совершить преступление

Адвокат обвиняемой Иван Чижик подчеркнул, что критерии привлечения к ответственности по 342 статье не выполняются. Разрешение на проведение массового мероприятия должны получать его организаторы, само «неполучение» не является грубым нарушением порядка, так же как и поднятые руки, хлопки и выкрикивание лозунгов.

Защитник также указал на нестыковки: в то время, когда Павлова якобы перекрывала дорогу общественному транспорту, она находилась в другом месте, что подтверждается протоколами об административном правонарушении, которые составили на женщину в тот день.

В 14.05 Ольгу задержали, что доказывается одним из видеозаписей, поэтому она не имела физической возможности совершить преступление, указал адвокат.

Последнее слово

Еще в начале заседания Ольга Павлова запросила ходатайство, чтобы ее последнее слово заслушали, не перебивая. Судья его удовлетворила. Во время ее речи присутствующие в судебном зале плакали, затем люди встали и начали аплодировать.

Сначала Ольга попросила милицию уйти от нее на безопасное расстояние, а потом сказала:

«Согласно ст. 53 Конституции РБ, каждый человек обязан уважать честь, достоинство и права другого человека, поэтому перебивать последнее мое слово — это неуважение и нарушение Конституции. Эпиграфом для своего последнего… заключительного слова я взяла строчку из божественной комедии Данте Алигьери: „Пока хоть листик у надежды бьется“. Высокий суд, в заключительном слове хочется выразить свои чувства к моей стране и ко всему тому, что в ней происходит. Но лучше всего отражает сегодняшнюю действительность и состояние моей души главный герой повести „Воскресение“ великого русского классика Толстого, написанной им 120 лет назад, а ничего по факту и не изменилось. Итак, цитирую: „Суд есть только административное орудие для поддержания существующего порядка вещей, выгодного одному из сословий. Все дело в том, что это сословие признает законом то, что не есть закон и не признает то, что есть вечно закон самим Богом написано в сердцах людей. От того-то и бывает так тяжело с этими людьми, и они страшнее разбойников: разбойник все же может пожалеть. Эти же не могут пожалеть, они застрахованы от жалости. Если бы была задана психологическая задача, как сделать так, чтобы нашего времени — христиане, гуманные, просто добрые люди — совершали самые ужасные злодейства, не чувствуя себя виноватыми, то возможно только одно решение: надо чтобы было то самое, что есть: надо, чтобы эти люди были губернаторами, смотрителями, офицерами, полицейскими… То есть, во-первых, были уверены, что есть такое дело, называемое „государственной службой“, при которой можно обращаться с людьми, как с вещами: без человеческого, братского отношения к ним. А во-вторых, чтобы люди этой самой государственной службой были связаны так, чтобы ответственность за последствия поступков их с людьми не падала ни на кого отдельно. Все дело в том, что люди думают, что есть положения, в которых можно обращаться с человеком без любви, как с вещью, а таких положений нет. С людьми нельзя обращаться без любви, и это не может быть иначе, потому что взаимная любовь между людьми есть основной закон жизни человеческой… Ищите царства Божия и правды его, а остальное приложится вам. А вы ищете остального и, очевидно, не находите его“. Я хочу, чтобы вы задумались, что есть мораль даже трусливого малодушного сословия, одержимого жаждой власти и ее удержания… Как беззаконно сегодня выносятся приговоры над людьми, как конституционные права были попраны фальсификациями на выборах в августе 2020 года и какое насилие, геноцид совершают сейчас над своим же народом. Я была на Окрестина с 9 по 12 августа и имею полное право говорить об этом громко и вслух, так как своими глазами видела, как до смерти избивали мужчин. И меня били в том же числе. Начальник ЦИП Окрестина Шапетько и Врублевский, сотрудник ЦИПа. Пережила газовую камеру, которую устроили сотрудники ЦИПа для женщин. Так вот равнодушие — это страшно! Мерилом добра и зла является совесть. Так вот, совести у вас нет! В РБ высшим юридическим законом является Конституция, а не противозаконные приказы начальства и ваш страх потерять работу».

Свое обращение Ольга закончила стихотворением Лермонтова «Ты мог быть лучшим королем» и словами «Дай упокой душам умерших наших сограждан в этой борьбе».