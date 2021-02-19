Проблемы с расчетами карточками могут быть в Беларуси 20 и 27 февраля

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 19 фев – Sputnik. Белорусы могут столкнуться с проблемами при расчетах банковскими карточками 20 и 27 февраля, сообщили в Банковском процессинговом центре.

По информации организации в указанные дни с 03:00 до 04:30 будут проводиться технологические работы на сетевом оборудовании центра.

"Возможны кратковременные перерывы в обслуживании держателей карточек банков, пользующихся услугами центра, а также в сети организаций торговли (сервиса)", – сказали там.

В БПЦ также отметили, что сложности могут возникнуть при снятии денег в банкоматах, а также расчетах в платежных терминалах самообслуживания.

В центре принесли гражданам извинения за возможные доставленные неудобства.