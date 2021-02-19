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Проблемы с расчетами карточками могут быть в Беларуси 20 и 27 февраля
19.02.2021 16:25 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 19 фев – Sputnik. Белорусы могут столкнуться с проблемами при расчетах банковскими карточками 20 и 27 февраля, сообщили в Банковском процессинговом центре.
По информации организации в указанные дни с 03:00 до 04:30 будут проводиться технологические работы на сетевом оборудовании центра.
© Sputnik / Григорий Сысоев
"Возможны кратковременные перерывы в обслуживании держателей карточек банков, пользующихся услугами центра, а также в сети организаций торговли (сервиса)", – сказали там.
В БПЦ также отметили, что сложности могут возникнуть при снятии денег в банкоматах, а также расчетах в платежных терминалах самообслуживания.
В центре принесли гражданам извинения за возможные доставленные неудобства.
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Карты могут не принимать к оплате, поскольку на сетевом оборудовании центра Банковского процессингового центра будут проводиться работы.
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