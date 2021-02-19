Больницы Минской области выходят из карантина

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Медучреждения продолжают выходить из "красной зоны" и возвращаться к прежнему формату. Эпидситуация постепенно стабилизируется и в Минской области. Сейчас в регионе развернуты 2 тысячи 76 мест для пациентов с COVID-19. Это 22% от всего коечного фонда. Сокращается постепенно не только их количество в стационарах, но и сами больницы переводят на стандартный график работы.

Работать по профилю начали отделения в Смолевичской, Логойской, Узденской, Березинской районных больницах, а также центр медицинской реабилитации в Пуховичах.