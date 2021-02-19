ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Больницы Минской области выходят из карантина

19.02.2021 16:41 — Новости Общества | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

Медучреждения продолжают выходить из "красной зоны" и возвращаться к прежнему формату. Эпидситуация постепенно стабилизируется и в Минской области. Сейчас в регионе развернуты 2 тысячи 76 мест для пациентов с COVID-19. Это 22% от всего коечного фонда. Сокращается постепенно не только их количество в стационарах, но и сами больницы переводят на стандартный график работы.

Работать по профилю начали отделения в Смолевичской, Логойской, Узденской, Березинской районных больницах, а также центр медицинской реабилитации в Пуховичах.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Медучреждения продолжают выходить из "красной зоны" и возвращаться к прежнему формату. Эпидситуация постепенно стабилизируется и в Минской области. Сейчас в...
 
Новости дня
Новости общества
 
Когда увидел людей - заулыбался. Дедушка заблудился в лесу, провел там ночь и выжил, несмотря на мороз
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

18.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
19.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by