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Сегодня - второй день книжной выставки-ярмарки в столице! В пространстве административного центра на Победителей проходит международный симпозиум литераторов "Писатель и время".



Симпозиум "Писатель и время" собрал литераторов из 13 стран мира

Дискуссии о пробелах в литературе проводят уже в 7-й раз. Обсуждают - как с помощью пиара литературных произведений напоминать молодежи о важных жизненных ценностях. Учитывая эпидемиологическую обстановку, организаторам удалось даже расширить географию, количество участников. Так, с помощью zoom-платформы на связь с Минском вышли 13 стран.



Минская международная книжная выставка-ярмарка: второй день

Параллельно и без перерыва презентуют свежие издания на главной сцене. В основном это исследовательские работы. Здесь уже представили атлас "Дорогами воинской славы" и серию книг по ядерной энергетике (издание выпущено в рамках реализации строительства Белорусской АЭС). Рассказали и о письменной биографии храма-памятника Всех Святых! Иллюстрированную экскурсию с точным описанием архитектурного облика святыни можно приобрести прямо на ярмарке.

На сегодня в афише запланированы и литературные чтения. Начинающим писателям предлагают площадку для общения с маститыми авторами.