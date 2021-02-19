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Минская международная книжная выставка-ярмарка: второй день

19.02.2021 16:41 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Сегодня - второй день книжной выставки-ярмарки в столице! В пространстве административного центра на Победителей проходит международный симпозиум литераторов "Писатель и время".

Симпозиум "Писатель и время" собрал литераторов из 13 стран мира

Дискуссии о пробелах в литературе проводят уже в 7-й раз. Обсуждают - как с помощью пиара литературных произведений напоминать молодежи о важных жизненных ценностях. Учитывая эпидемиологическую обстановку, организаторам удалось даже расширить географию, количество участников. Так, с помощью zoom-платформы на связь с Минском вышли 13 стран.

Минская международная книжная выставка-ярмарка: второй день

Параллельно и без перерыва презентуют свежие издания на главной сцене. В основном это исследовательские работы. Здесь уже представили атлас "Дорогами воинской славы" и серию книг по ядерной энергетике (издание выпущено в рамках реализации строительства Белорусской АЭС). Рассказали и о письменной биографии храма-памятника Всех Святых! Иллюстрированную экскурсию с точным описанием архитектурного облика святыни можно приобрести прямо на ярмарке.
На сегодня в афише запланированы и литературные чтения. Начинающим писателям предлагают площадку для общения с маститыми авторами.

 
 
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Сегодня - второй день книжной выставки-ярмарки в столице! В пространстве административного центра на Победителей проходит международный симпозиум литераторов...
 
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