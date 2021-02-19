Президент Беларуси направился с рабочим визитом в Российскую Федерацию

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В Сочи 22 февраля состоятся переговоры главы белорусского государства с Президентом России Владимиром Путиным. Планируется, что лидеры двух стран подробно обсудят широкий комплекс вопросов развития белорусско-российских отношений, совместное реагирование на возникающие вызовы, в том числе - в сфере военной безопасности, а также взаимодействие в интеграционных структурах. Кроме того, Александр Лукашенко и Владимир Путин обменяются мнениями по тематике международной повестки дня.