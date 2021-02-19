Источник материала: БT

Продолжается расследование уголовных дел, возбужденных по фактам массовых беспорядков в период поствыборной кампании. И сегодня глава Следственного комитета Иван Носкевич сообщил, что принято решение об отказе в возбуждении уголовного дела по факту смерти Тарайковского. Следствием было установлено: в 11 вечера 10 августа прошлого года во время массового противостояния в районе станции метро "Пушкинская" Александр Тарайковский отделился от толпы протестующих и направился в сторону правоохранителей, несмотря на многочисленные предупреждения стражей порядка. Кроме того, мужчина был пьян.

Иван Носкевич, председатель Следственного комитета Беларуси: "Своими действиями Тарайковский провоцировал правоохранителей, они не знали его истинные мотивы и цели его действий, а с учетом оперативной информации о возможных терактах, наличии у протестующих взрывчатых веществ, оружия воспринимали его как реальную угрозу жизни и здоровью как сотрудников, так и самих протестующих. В связи с этим сотрудники правоохранительных органов действовали исключительно в рамках имеющихся у них инструкций и применили в отношении Тарайковского нелетальное оружие, действие которого направлено не на поражение, а на его физическую остановку, с безопасного расстояния, исключающего летальный исход. В силу стечения ряда трагических обстоятельств одно из ранений оказалось проникающим, в результате которого смерть Тарайковского наступила на месте происшествия".

По мнению следствия, сотрудники правоохранительных органов в данных условиях и в подобной обстановке имели право использовать нелетальное оружие для предотвращения более тяжких последствий, что соответствует действующему законодательству.