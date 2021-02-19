Подготовка аварийных служб к поводке во время учений

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Готовность к возможным поводкам сегодня отрабатывали аварийные службы. В группе риска - Столбцовский, Борисовский, Молодеченский и Пуховичский районы. Там наибольшая вероятность большой воды. Таяние снега в этом году может привести к подтоплениям населенных пунктов, дорог и мостов. Слаженность действий спасателей, дорожных и газовых служб проверили сегодня на учениях в Пуховичском районе. Илья Цветков - с места событий.

На часах 10. Морозное утро в Пуховичском районе. По прогнозам синоптиков, далее - оттепель и весенние поводки, к которым заранее готовятся сотрудники МЧС Минской области.

Морозные тренировки сегодня проходили сразу на четырех локациях. Начали с ликвидации повреждений моста через реку Свислочь, которые появились во время условного ледохода. Жителей деревни предупредили о проведении учений.

После этого совместно с МЧС свою готовность к чрезвычайным ситуациям продемонстрировали и дорожные службы района. С помощью грейдера восстановили транспортные коммуникации на размытой наводнением грунтовке.

Владимир Янчик, первый заместитель начальника Минского областного управления МЧС Беларуси: "Даем оценку различным заинтересованным. И дорожным службам, и ГАИ, газовым хозяйствам, санстанции. Чтобы оценить состояние, способность принять ими те или иные управленческие решения в случае возникновения подобных ситуаций".

Особый акцент - на ремонт газопровода, часть которого проходит через дно реки. Параллельно со сложными механическими манипуляциями под водой с участием водолазов-спасателей специалисты газовой службы занимались срочным обеспечением голубым топливом соседних населенных пунктов.

Для разработки необходимого плана действия и быстрого принятия решений на месте создают штаб по чрезвычайным ситуациям.

Александр Сугак, заместитель председателя Пуховичского райисполкома: "Комиссия по чрезвычайным ситуациям обязательна нужна в таких обстоятельствах. Мы выбираем представителей всех служб, каждого - по его специализации, будь то газовая служба, раскопки, прокладка нового путепровода. И уже вместе быстро разрабатываем план и принимаем решение".

На территории Минской области традиционно напряженными с точки зрения паводковой ситуации остаются Столбцовский, Борисовский, Молодеченский и Пуховичский районы.

Такие учения будут проводить регулярно. Кроме того, не забывают и о пожарной безопасности. Жителям области напоминают как правильно пользоваться печным и обогревательным оборудованием.