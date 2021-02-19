ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Подготовка аварийных служб к поводке во время учений

19.02.2021 16:41 — Новости Общества | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

Готовность к возможным поводкам сегодня отрабатывали аварийные службы. В группе риска - Столбцовский, Борисовский, Молодеченский и Пуховичский районы. Там наибольшая вероятность большой воды. Таяние снега в этом году может привести к подтоплениям населенных пунктов, дорог и мостов. Слаженность действий спасателей, дорожных и газовых служб проверили сегодня на учениях в Пуховичском районе. Илья Цветков - с места событий.

На часах 10. Морозное утро в Пуховичском районе. По прогнозам синоптиков, далее - оттепель и весенние поводки, к которым заранее готовятся сотрудники МЧС Минской области.

Морозные тренировки сегодня проходили сразу на четырех локациях. Начали с ликвидации повреждений моста через реку Свислочь, которые появились во время условного ледохода. Жителей деревни предупредили о проведении учений.

После этого совместно с МЧС свою готовность к чрезвычайным ситуациям продемонстрировали и дорожные службы района. С помощью грейдера восстановили транспортные коммуникации на размытой наводнением грунтовке.

Владимир Янчик, первый заместитель начальника Минского областного управления МЧС Беларуси: "Даем оценку различным заинтересованным. И дорожным службам, и ГАИ, газовым хозяйствам, санстанции. Чтобы оценить состояние, способность принять ими те или иные управленческие решения в случае возникновения подобных ситуаций".

Особый акцент - на ремонт газопровода, часть которого проходит через дно реки. Параллельно со сложными механическими манипуляциями под водой с участием водолазов-спасателей специалисты газовой службы занимались срочным обеспечением голубым топливом соседних населенных пунктов.

Для разработки необходимого плана действия и быстрого принятия решений на месте создают штаб по чрезвычайным ситуациям.

Александр Сугак, заместитель председателя Пуховичского райисполкома: "Комиссия по чрезвычайным ситуациям обязательна нужна в таких обстоятельствах. Мы выбираем представителей всех служб, каждого - по его специализации, будь то газовая служба, раскопки, прокладка нового путепровода. И уже вместе быстро разрабатываем план и принимаем решение".

На территории Минской области традиционно напряженными с точки зрения паводковой ситуации остаются Столбцовский, Борисовский, Молодеченский и Пуховичский районы.

Такие учения будут проводить регулярно. Кроме того, не забывают и о пожарной безопасности. Жителям области напоминают как правильно пользоваться печным и обогревательным оборудованием.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Готовность к возможным поводкам сегодня отрабатывали аварийные службы. В группе риска - Столбцовский, Борисовский, Молодеченский и Пуховичский районы. Там...
 
Новости дня
Новости общества
 
Е.Мураев: Штаты и Европейский союз - выгодаполучатели нашего несчастья
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

18.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
19.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by