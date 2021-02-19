Источник материала: БT

Евгений Мураев, лидер партии "Наши" (Украина): "Штаты и Европейский союз - выгодаполучатели нашего несчастья. После того, что случилось на Майдане, экономику Европы поднимают 6 миллионов наших граждан. И чем хуже в Украине будет, тем больше наших рабочих рук будет в Евросоюзе. Поэтому они "тут вижу, тут не вижу". Когда у них происходят какие-то протесты, они, не выбирая выражений, применяют водометы, гранаты. Бьют, убивают людей, защищая себя. А у нас нельзя - "мирный протест".





Мы подписали договор об ассоциации с ЕС, мы подписали его экономическую часть, мы полностью открыли свои рынки, уничтожили внутреннего товаропроизводителя, перестали производить огромное количество товаров, которые приносили нам не жалкие проценты рентабельности, как сейчас по импорту сельхозпродукции и металлов низкого передела. Это были ракеты, самолеты, турбины, продукция машиностроения и приборостроения. Друзья, нас тупо отрейдерили, страну перевернули, чтобы поставить на колени, чтобы убить всех конкурентов, которые представляют конкуренцию европейским представителям и для того, чтобы выдавить отсюда людей, нам до сих пор рассказывают про детей, нам рассказывают, что 7 лет не хватило расследовать это преступление.





Изменение стоимости газа в Украине

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Е.Мураев: Штаты и Европейский союз - выгодаполучатели нашего несчастья Расследование нашумевшего дела об украинских чиновниках, заплативших по 3 тысячи евро за тайную вакцинацию от COVID-19 пока заморожено. Тем временем в Украине с 24...

Расследование нашумевшего дела об украинских чиновниках, заплативших по 3 тысячи евро за тайную вакцинацию от COVID-19 пока заморожено. Тем временем в Украине с 24 февраля возвращают цветовые эпидемиологические ограничения. Адаптивный карантин продлится до 30 апреля, что серьезно отразится на и без того пострадавшей экономике страны.