ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Е.Мураев: Штаты и Европейский союз - выгодаполучатели нашего несчастья

19.02.2021 16:41 — Новости Общества | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

Расследование нашумевшего дела об украинских чиновниках, заплативших по 3 тысячи евро за тайную вакцинацию от COVID-19 пока заморожено. Тем временем в Украине с 24 февраля возвращают цветовые эпидемиологические ограничения. Адаптивный карантин продлится до 30 апреля, что серьезно отразится на и без того пострадавшей экономике страны.

Евгений Мураев, лидер партии "Наши" (Украина): "Штаты и Европейский союз - выгодаполучатели нашего несчастья. После того, что случилось на Майдане, экономику Европы поднимают 6 миллионов наших граждан. И чем хуже в Украине будет, тем больше наших рабочих рук будет в Евросоюзе. Поэтому они "тут вижу, тут не вижу". Когда у них происходят какие-то протесты, они, не выбирая выражений, применяют водометы, гранаты. Бьют, убивают людей, защищая себя. А у нас нельзя - "мирный протест".

Мы подписали договор об ассоциации с ЕС, мы подписали его экономическую часть, мы полностью открыли свои рынки, уничтожили внутреннего товаропроизводителя, перестали производить огромное количество товаров, которые приносили нам не жалкие проценты рентабельности, как сейчас по импорту сельхозпродукции и металлов низкого передела. Это были ракеты, самолеты, турбины, продукция машиностроения и приборостроения. Друзья, нас тупо отрейдерили, страну перевернули, чтобы поставить на колени, чтобы убить всех конкурентов, которые представляют конкуренцию европейским представителям и для того, чтобы выдавить отсюда людей, нам до сих пор рассказывают про детей, нам рассказывают, что 7 лет не хватило расследовать это преступление.

Изменение стоимости газа в Украине


Справиться с кризисом Украине не поможет и МВФ, который не одобрил очередной транш в страну. Фонд не доволен решением правительства страны снизить цены на газ. Но увеличение стоимости отопления в такие морозы может стать настоящим испытанием для украинцев".
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Расследование нашумевшего дела об украинских чиновниках, заплативших по 3 тысячи евро за тайную вакцинацию от COVID-19 пока заморожено. Тем временем в Украине с 24...
 
Новости дня
Новости общества
 
Оказывается, приехать на поезде из Москвы в Минск россияне могут только по особым основаниям. Узнали почему
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

18.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
19.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by