|
Е.Мураев: Штаты и Европейский союз - выгодаполучатели нашего несчастья
19.02.2021 16:41 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTРасследование нашумевшего дела об украинских чиновниках, заплативших по 3 тысячи евро за тайную вакцинацию от COVID-19 пока заморожено. Тем временем в Украине с 24 февраля возвращают цветовые эпидемиологические ограничения. Адаптивный карантин продлится до 30 апреля, что серьезно отразится на и без того пострадавшей экономике страны.
Евгений Мураев, лидер партии "Наши" (Украина): "Штаты и Европейский союз - выгодаполучатели нашего несчастья. После того, что случилось на Майдане, экономику Европы поднимают 6 миллионов наших граждан. И чем хуже в Украине будет, тем больше наших рабочих рук будет в Евросоюзе. Поэтому они "тут вижу, тут не вижу". Когда у них происходят какие-то протесты, они, не выбирая выражений, применяют водометы, гранаты. Бьют, убивают людей, защищая себя. А у нас нельзя - "мирный протест".
Мы подписали договор об ассоциации с ЕС, мы подписали его экономическую часть, мы полностью открыли свои рынки, уничтожили внутреннего товаропроизводителя, перестали производить огромное количество товаров, которые приносили нам не жалкие проценты рентабельности, как сейчас по импорту сельхозпродукции и металлов низкого передела. Это были ракеты, самолеты, турбины, продукция машиностроения и приборостроения. Друзья, нас тупо отрейдерили, страну перевернули, чтобы поставить на колени, чтобы убить всех конкурентов, которые представляют конкуренцию европейским представителям и для того, чтобы выдавить отсюда людей, нам до сих пор рассказывают про детей, нам рассказывают, что 7 лет не хватило расследовать это преступление.
Изменение стоимости газа в Украине
Справиться с кризисом Украине не поможет и МВФ, который не одобрил очередной транш в страну. Фонд не доволен решением правительства страны снизить цены на газ. Но увеличение стоимости отопления в такие морозы может стать настоящим испытанием для украинцев".
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Расследование нашумевшего дела об украинских чиновниках, заплативших по 3 тысячи евро за тайную вакцинацию от COVID-19 пока заморожено. Тем временем в Украине с 24...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)