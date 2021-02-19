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В 50+ домах Зеленого Луга временно не будет воды. Каких адресов это коснется и куда приедут цистерны

19.02.2021 17:01 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В столичном микрорайоне Зеленый Луг в выходные в некоторых домах не будет воды. Коммунальники советуют заранее ею запастись. Помимо жилых домов ситуация затронет и некоторые административные здания, школы и детские сады, сообщает «Минскводоканал».


Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Аварийно-восстановительные работы будут проводить с 21.00 20 февраля (суббота) до 6.00 21 февраля (воскресенье). Поэтому не будет воды в квартале улиц Карбышева, Тикоцкого, Седых, Калиновского.

Список адресов опубликован на сайте «Минскводоканала». Речь идет про 50 жилых домов, шесть общежитий, шесть детских садов, две школы (а также несколько школ-интернатов), 14 административных зданий.

После того как воду вернут, она все же может быть ухудшенного качества в следующие двое суток, предупреждают коммунальники. Они же просят на всякий случай запастись качественной водой заранее.

Во время работ и до возращения нормальной воды питьевую будут подвозить цистернами.

Вот адреса цистерн:

  • улица Тикоцкого, 2, 20, 24, 40, 52;
  • улица Карбышева, 1, корпус 3, 46 корпус 1;
  • улица Седых, 62;
  • улица Калиновского, 105;
  • поселок Боровая.

При необходимости адреса расположения цистерн могут изменить.

 
 
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В столичном микрорайоне Зеленый Луг в выходные в некоторых домах не будет воды. Коммунальники советуют заранее ею запастись. Помимо жилых домов ситуация затронет...
 
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