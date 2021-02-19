|
В 50+ домах Зеленого Луга временно не будет воды. Каких адресов это коснется и куда приедут цистерны
19.02.2021 17:01 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В столичном микрорайоне Зеленый Луг в выходные в некоторых домах не будет воды. Коммунальники советуют заранее ею запастись. Помимо жилых домов ситуация затронет и некоторые административные здания, школы и детские сады, сообщает
Аварийно-восстановительные работы будут проводить с 21.00 20 февраля (суббота) до 6.00 21 февраля (воскресенье). Поэтому не будет воды в квартале улиц Карбышева, Тикоцкого, Седых, Калиновского.
Список адресов
После того как воду вернут, она все же может быть ухудшенного качества в следующие двое суток, предупреждают коммунальники. Они же просят на всякий случай запастись качественной водой заранее.
Во время работ и до возращения нормальной воды питьевую будут подвозить цистернами.
Вот адреса цистерн:
При необходимости адреса расположения цистерн могут изменить.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В 50+ домах Зеленого Луга временно не будет воды. Каких адресов это коснется и куда приедут цистерны
В столичном микрорайоне Зеленый Луг в выходные в некоторых домах не будет воды. Коммунальники советуют заранее ею запастись. Помимо жилых домов ситуация затронет...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)