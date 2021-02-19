Воды не будет в одном из микрорайонов Минска в выходные

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 19 фев – Sputnik. Подачу воды приостановят в некоторых домах минского микрорайона Зеленый Луг, жителей попросили запастись ею заранее, сообщили в УП "Минскводоканал".

"В связи с проведением аварийно-восстановительных работ в период с 21:00 2- февраля до 06:00 21февраля будет отсутствовать водоснабжение потребителей в квартале улиц Карбышева, Тикоцкого, Седых, Калиновского", - говорится в сообщении.

Вместе с тем, жителей микрорайона предупредили: после восстановления водоснабжения возможно ухудшение качества воды в последующие двое суток.

На время отсутствия водоснабжения власти города организуют подвоз питьевой воды. Расположение автоцистерн будет организовано по следующим адресам: ул. Тикоцкого 2, 20, 24, 40, 52; ул. Карбышева 1 корп.3, 46 корп. 1; ул. Седых 62; ул. Калиновского, 105; п. Боровая.

"В случае необходимости адреса расположения автоцистерн могут быть изменены", - уточнили в "Минскводоканале".

Там также попросили минчан запастись водой во избежание неудобств.