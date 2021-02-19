ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

В Москве задержали двух парней, разыскиваемых за августовские акции протеста в Бресте

19.02.2021 17:35 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

В Москве задержали белорусов, разыскиваемых за участие в августовских акциях протеста в Бресте, сообщает МВД.

Двое жителей Бреста (21-го и 27 лет) с прошлого года были в межгосударственном розыске за действия в августе в Бресте. По информации МВД, младший из них 10 августа на проспекте Машерова «разбирал скамейки и возводил баррикады», старший же 9 августа «оказал милиционерам сопротивление, сопряженное с насилием».

Задержали их российские полицейские по информации брестского управления ГУБОПиК в январе и феврале этого года.

Обвиняемые заключены под стражу до экстрадиции в Беларусь.

 
Теги: Брест
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
 
Новости дня
Новости общества
 
Воды не будет в одном из микрорайонов Минска в выходные
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

18.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
19.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by