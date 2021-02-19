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В Москве задержали двух парней, разыскиваемых за августовские акции протеста в Бресте
19.02.2021 17:35 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Москве задержали белорусов, разыскиваемых за участие в августовских акциях протеста в Бресте,
Двое жителей Бреста (21-го и 27 лет) с прошлого года были в межгосударственном розыске за действия в августе в Бресте. По информации МВД, младший из них 10 августа на проспекте Машерова «разбирал скамейки и возводил баррикады», старший же 9 августа «оказал милиционерам сопротивление, сопряженное с насилием».
Задержали их российские полицейские по информации брестского управления ГУБОПиК в январе и феврале этого года.
Обвиняемые заключены под стражу до экстрадиции в Беларусь.
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Они заключены под стражу до экстрадиции в Беларусь.
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