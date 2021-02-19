Гомельчанин получил два с половиной года колонии за выбитый из рук сотрудницы милиции телефон

Источник материала: Tut.by

В суде Центрального района Гомеля 19 февраля вынесли приговор Дмитрию Тимошенко. Его признали виновным в насилии или угрозе применения насилия в отношении сотрудника органов внутренних дел, сообщает «Гомельская Весна».



Фото: spring96.org

Все случилось 15 ноября на протестной акции. 22-летний Дмитрий Тимошенко ударил по руке сотрудницу милиции Наталью Синкевич, которая снимала на телефон протестующих. Телефон упал и разбился. Материальный ущерб составил 800 рублей.

«Я испугался, что в дальнейшем буду привлечен к административной ответственности по статье 23.34 КоАП. Я попытался выбить рукой телефон у сотрудницы. Целился в телефон, был испуган», — объяснял на суде Дмитрий Тимошенко.

Действия Дмитрия расценили как насилие над сотрудницей милиции по причинам «политической вражды». 18 ноября парня задержали и взяли под стражу.

В суде допросили потерпевшую сотрудницу ОВД Центрального района Гомеля Наталью Синкевич. Она рассказала, что 15 ноября была задействована на охране общественного порядка.

— От удара у меня был синяк. Материальный ущерб — разбитый телефон, который уже не работал. Телефон был взят в кредит, который я до сих пор не выплатила. Материальный ущерб мама Дмитрия Тимошенко мне возместила.

Сотрудница милиции заявила, что ей были нанесены физическая боль и моральные страдания и потребовала компенсацию в размере 1000 рублей.

Дмитрий Тимошенко в последнем слове попросил у потерпевшей прощения, а также извинился перед своими родителями, которым принес проблемы.

— Я не преступник. На скамье подсудимых оказался первый и последний раз. Я раскаиваюсь, у меня не было мотива политической вражды. Прошу дать мне наказание не связанное с лишением свободы, — обратился он к суду.

Судья Сергей Карманович признал Дмитрия Тимошенко виновным и назначил наказание в виде двух с половиной лет лишения свободы в исправительном учреждении общего режима. Также подсудимому предстоит выплатить компенсацию морального вреда потерпевшей — 1000 рублей.