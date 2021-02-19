|
Автопробег "За единую Беларусь!" в преддверии Дня защитников Отечества
19.02.2021 20:45 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTЗавтра всех, кто неравнодушен к судьбе своей страны, ждут на Линии Сталина. В преддверии Дня защитников Отечества участники автопробега "За единую Беларусь!" отправятся в историко-культурный комплекс. Сбор на парковке возле аквапарка "Лебяжий" в 10 утра.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Завтра всех, кто неравнодушен к судьбе своей страны, ждут на Линии Сталина. В преддверии Дня защитников Отечества участники автопробега "За единую Беларусь!" ...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)