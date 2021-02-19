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Патриотическое воспитание: разработка концепции будущей госпрограммы
19.02.2021 20:45 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTКак повысить эффективность патриотического воспитания? Разработку концепции будущей госпрограммы обсудили сегодня на круглом столе в Минске. Среди участников - эксперты, представители сферы образования, общественных организаций и депутаты. По словам парламентариев, в Беларуси уже назрел вопрос принятия закона о патриотическом воспитании детей и молодежи. Планируется изучить опыт Российской Федерации. Но все же главное - учесть национальные особенности (видео).
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Как повысить эффективность патриотического воспитания? Разработку концепции будущей госпрограммы обсудили сегодня на круглом столе в Минске. Среди участников -...
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