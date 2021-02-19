ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Побег не удался: двоих белорусов задержали в Москве

19.02.2021 20:45 — Новости Общества | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

В Москве задержали белорусов, которых разыскивали за участие в массовых беспорядках в августе. Двое жителей Бреста находились в межгосударственном розыске с прошлого года.  По информации белорусских коллег, фигурантов задержали российские полицейские.  В январе оперативники вышли на младшего из беглецов, а в начале февраля задержали и старшего. Сообщается, что оба они уже попадали в поле зрения милиции:  21-летний парень не раз привлекался к административной ответственности, а 27-летний  является одним из лидеров движения фанатов-неонацистов и участвует в "договорных драках". 
 
Теги: Брест
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Москве задержали белорусов, которых разыскивали за участие в массовых беспорядках в августе. Двое жителей Бреста находились в межгосударственном розыске с...
 
Новости дня
Новости общества
 
Представители флагманов белорусской промышленности на экскурсии во Дворце Независимости
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

18.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
19.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by