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Побег не удался: двоих белорусов задержали в Москве
19.02.2021 20:45 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTВ Москве задержали белорусов, которых разыскивали за участие в массовых беспорядках в августе. Двое жителей Бреста находились в межгосударственном розыске с прошлого года. По информации белорусских коллег, фигурантов задержали российские полицейские. В январе оперативники вышли на младшего из беглецов, а в начале февраля задержали и старшего. Сообщается, что оба они уже попадали в поле зрения милиции: 21-летний парень не раз привлекался к административной ответственности, а 27-летний является одним из лидеров движения фанатов-неонацистов и участвует в "договорных драках".
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В Москве задержали белорусов, которых разыскивали за участие в массовых беспорядках в августе. Двое жителей Бреста находились в межгосударственном розыске с...
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