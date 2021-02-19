ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Представители флагманов белорусской промышленности на экскурсии во Дворце Независимости

19.02.2021 20:45 — Новости Общества | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

Представители крупнейших предприятий химической, горной и нефтяной промышленности Беларуси сегодня посетили один из символов суверенитета страны - Дворец Независимости. Еще вчера эти интерьеры они видели лишь на кадрах официальной хроники. А сегодня своим глазами рассматривают залы, где происходят важнейшие политические события, которые меняют ход мировой истории.

Светлана Клочок, председатель Белорусского профсоюза работников химической, горной и нефтяной отраслей промышленности: "Ощущения очень волнительно. Понимаешь, насколько много истории уже было совершено в стенах этого дворца. Насколько сам интерьер и монументальность здания соответствует статусу нашей страны".

Во дворце - люди со всех регионов страны. Своим трудом они повышают престиж, авторитет и благосостояние Беларуси. Интерьеры залов, которые ежедневно видят в новостях,  сделаны руками таких же людей труда. Вся мебель, светильники, техническое наполнение - белорусского производства. В здании гармонично сочетаются архитектурные технологии, национальные святыни и государственные символы. В таких интерьерах невозможно не задуматься о будущем страны, тем более, что основные аспекты развития совсем недавно были озвучены на Всебелорусском народном собрании.

Ромуальд Барсук, заместитель гендиректора ОАО "Гродно Азот": "Важным моментом, которые мы все для себя подчеркнули по итогам этого торжественного мероприятия, - это перспектива строительства нашего предприятия. Т.е. для нас было очень важно услышать из уст Президента перспективы строительства нового азотного комплекса".

Гости Дворца Независимости прошлись по залам, где бывали лидеры десятков стран мира. Сделали фото на память в креслах, где обычно на совещаниях сидит Президент. Увидели, как выглядят аппараты правительственной связи и редкие фото Главы государства. Вблизи рассмотрели подарки, которые Александру Лукашенко дарили его коллеги и высокопоставленные гости. Стоит отметить, что экскурсии во Дворце Независимости проходят достаточно часто. Здесь уже побывало несколько тысяч белорусов.
 
Теги: Гродно
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Представители крупнейших предприятий химической, горной и нефтяной промышленности Беларуси сегодня посетили один из символов суверенитета страны - Дворец...
 
Новости дня
Новости общества
 
Культурная жизнь в рубрике "Променад"
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

18.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
19.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by