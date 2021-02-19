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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Представители флагманов белорусской промышленности на экскурсии во Дворце Независимости Представители крупнейших предприятий химической, горной и нефтяной промышленности Беларуси сегодня посетили один из символов суверенитета страны - Дворец...

Представители крупнейших предприятий химической, горной и нефтяной промышленности Беларуси сегодня посетили один из символов суверенитета страны - Дворец Независимости. Еще вчера эти интерьеры они видели лишь на кадрах официальной хроники. А сегодня своим глазами рассматривают залы, где происходят важнейшие политические события, которые меняют ход мировой истории.Во дворце - люди со всех регионов страны. Своим трудом они повышают престиж, авторитет и благосостояние Беларуси. Интерьеры залов, которые ежедневно видят в новостях, сделаны руками таких же людей труда. Вся мебель, светильники, техническое наполнение - белорусского производства. В здании гармонично сочетаются архитектурные технологии, национальные святыни и государственные символы. В таких интерьерах невозможно не задуматься о будущем страны, тем более, что основные аспекты развития совсем недавно были озвучены на Всебелорусском народном собрании.Гости Дворца Независимости прошлись по залам, где бывали лидеры десятков стран мира. Сделали фото на память в креслах, где обычно на совещаниях сидит Президент. Увидели, как выглядят аппараты правительственной связи и редкие фото Главы государства. Вблизи рассмотрели подарки, которые Александру Лукашенко дарили его коллеги и высокопоставленные гости. Стоит отметить, что экскурсии во Дворце Независимости проходят достаточно часто. Здесь уже побывало несколько тысяч белорусов.