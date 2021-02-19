|
Культурная жизнь в рубрике "Променад"
19.02.2021 20:45 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
С удовольствием перечитать произведения Мележа и Шамякина - Национальная библиотека принимает юбилейную экспозицию в честь двух авторов. А вот Художественный музей ждет на кураторские экскурсии. Там знакомят с творчеством представителя Витебской художественной школы Давида Якерсона. Дополнить экспозицию, посвященную Японии, и вашими идеями готов Центр современных искусств. Принимать заявки будут до 20 февраля.
Какие еще выставочные проекты на слуху в культурной жизни - поделится Дарья Тарасова (видео).
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
С удовольствием перечитать произведения Мележа и Шамякина - Национальная библиотека принимает юбилейную экспозицию в честь двух авторов. А вот Художественный...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)