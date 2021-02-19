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С удовольствием перечитать произведения Мележа и Шамякина - Национальная библиотека принимает юбилейную экспозицию в честь двух авторов. А вот Художественный музей ждет на кураторские экскурсии. Там знакомят с творчеством представителя Витебской художественной школы Давида Якерсона. Дополнить экспозицию, посвященную Японии, и вашими идеями готов Центр современных искусств. Принимать заявки будут до 20 февраля.

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