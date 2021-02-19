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Борисов принял статус культурной столицы Беларуси

19.02.2021 20:45 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Церемонию начали сегодня с гашения тематической почтовой марки. В формате мини-спектаклей рассказали историю, традиции и показали культурное наследие региона. В планах - значительное количество творческих встреч, концертов, соревнований, выставок и литературных презентаций. Работы в разных жанрах на творческой выставке демонстрировали и самые маленькие борисовчане. Гости также оценили мастер-классы по ткачеству и песочной анимации.

Всего в афише сезона - более 80 культурных мероприятий. Это концерты, театральные постановки - своеобразный отчет творческих достижений региона в разных видах искусства.

 
 
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Церемонию начали сегодня с гашения тематической почтовой марки. В формате мини-спектаклей рассказали историю, традиции и показали культурное наследие региона. В...
 
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