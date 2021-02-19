"Человек года Витебщины": названы имена лауреатов

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За достижения в профессиональной сфере и большой вклад в развитие региона. Сегодня назвали имена лауреатов ежегодной областной премии "Человек года Витебщины". Ее удостоены 50 человек. Это работники промышленности, торговли, бизнеса, здравоохранения, культуры, системы образования. Профессиональные заслуги лучших представителей трудовых коллективов отмечены в пяти номинациях. Прошедший год принес заметные достижения. Учениками области завоевано 14 медалей на международных олимпиадах, в медучреждениях опробованы и внедрены инновационные методы лечения, получен лучший в стране урожай картофеля, а треть производимой в регионе промышленной продукции не имеет аналогов в Беларуси.



Геннадий Азаров, гендиректор ОАО "Витязь", лауреат премии "Человек года Витебщины": "Мы сегодня не работаем на склад, мы работаем под заказ. У нас новое направление - электрозарядные станции для зарядки электромобилей. Это приоритетное направление в стране - электрификация транспорта - и мы стараемся быть в тренде".

Александр Гарный, учитель Воропаевской средней школы Поставского района, лауреат премии "Человек года Витебщины": "Всегда хотелось быть не просто "урокодателем". Работа учителя - это всегда многогранный труд, который подразумевает еще и внеклассную деятельность, который направлен и на профориентационную работу, и на исследовательскую работу, на работу с одаренными детьми, воспитание чувства патриотизма, любви к нашей Родине".

По традиции билборды с фотоизображением лауреатов будут в течение года украшать улицы городов и поселков области.