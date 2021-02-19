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Во многих районах Минска оборудованы горки для катания на санках и тюбингах
19.02.2021 20:45 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Время для зимних забав еще есть, причем зима в этом году позволила создать сезонную инфраструктуру для активного отдыха. Во многих районах Минска оснащены горки для катания на санках и тюбингах. Все с акцентом на безопасность. Популярными локациями у минчан остаются и лыжероллерные трассы. Основные дистанции - в Веснянке, Лошице, Чижовке. Спортивный инвентарь можно приобрести на месте в пунктах проката.
В расписании любителей активного отдыха также мобильные катки и хоккейные коробки. Провести время с пользой для здоровья можно и на горнолыжных комплексах.
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Время для зимних забав еще есть, причем зима в этом году позволила создать сезонную инфраструктуру для активного отдыха. Во многих районах Минска оснащены горки...
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