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Более 35 единиц современной техники связи передано в Вооруженные Силы Беларуси

19.02.2021 20:45 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Более 35 единиц современной техники связи передано в войска. Торжественная церемония вручения ключей от машин личному составу прошла на территории 85-й бригады связи. Как подчеркнул, первый замначальника Генштаба Вооруженных Сил Игорь Король: "вся техника разработана с учетом последних тенденций в сфере военной связи". По своим тактико-техническим характеристикам образцы ничем не уступают мировым аналогам, а по некоторым показателям их превосходят. Такие комплексы как комбинированные радиостанции Р-186 и аппаратные связи П-240МБ обеспечат связь для военных на высшем уровне.

Олег Мищенко, начальник связи Вооруженных сил - начальник управления связи Генштаба Вооруженных Сил Беларуси: "Одно из требований, которое предъявляется к системам связи - это своевременность, достоверность и безопасность. Мы небезопасную связь в войска не поставляем. Оборудование, которое имеется в данных комплексах, оно обладает различными способами, которые позволяют считать ее помехоустойчивой, надежной защищенной".

Игорь Король, первый замначальника Генштаба Вооруженных Сил Беларуси: "Есть крылатые слова: связь - это нерв армии. Без связи нет управления, без управления нет победы. Поэтому мы в первую очередь уделяем внимание именно переоснащению войск связи. Конечно, все зависит от солдата: как он выполнит задачу. Но если он не будет знать задачу, он не будет знать, что делать, для этого и существует система управления, которая от самого верхнего стратегического уровня - поставить задачу на самый низ на тактический уровень".

Этот год в Вооруженных Силах объявлен Годом боевой готовности, поэтому именно поставка в войска современных средств и комплексов связи позволит военным реализовать принцип "упреждающей готовности". Планируется, что проверку в поле все новые образцы пройдут уже в этом году в рамках стратегических учений "Запад-2021".

 
 
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Более 35 единиц современной техники связи передано в войска. Торжественная церемония вручения ключей от машин личному составу прошла на территории 85-й бригады...
 
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