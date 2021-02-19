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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Прием граждан: вопросы поддержки семьи и детства Поддержка многодетных семей, использование материнского капитала и возможные льготы для выпускников профильных классов при поступлении в вузы. Сегодня в Слониме...

Поддержка многодетных семей, использование материнского капитала и возможные льготы для выпускников профильных классов при поступлении в вузы. Сегодня в Слониме личный прием граждан провел председатель Постоянной комиссии Совета Республики по образованию, науке, культуре и социальному развитию Виктор Лискович. С просьбой разрешить принять на воспитание больше детей обратилась мама-воспитатель детского дома семейного типа. Законом максимальное количество воспитанников ограничено только десятью. А у родителей есть желание и возможности - живут в благоустроенном коттедже, со стороны государства оказывается большая поддержка. Еще одну проблему озвучила мать пятерых детей. Статус многодетной семья теряет, когда старшему исполняется 18 лет. Хотя многие из детей учатся в колледжах и университетах. Пожелание родителей - продлить статус на время учебы. Были обращения и от учащихся кадетских классов об увеличении профильных часов по предметам военно-патриотической направленности.Также во время рабочей поездки Виктор Лискович посетил учреждения образования, встретился с педагогами в рамках проекта "Школа активного гражданина", пообщался со школьниками и учащимися района.