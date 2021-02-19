ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Прием граждан: вопросы поддержки семьи и детства

19.02.2021 22:45 — Новости Общества | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

Поддержка многодетных семей, использование материнского капитала и возможные льготы для выпускников профильных классов при поступлении в вузы. Сегодня в Слониме личный прием граждан провел  председатель Постоянной комиссии Совета Республики по образованию, науке, культуре и социальному развитию Виктор Лискович. С просьбой разрешить принять на воспитание больше детей обратилась мама-воспитатель детского дома семейного типа. Законом максимальное количество воспитанников ограничено только десятью. А у родителей есть желание и возможности - живут в благоустроенном коттедже, со стороны государства оказывается большая поддержка. Еще одну проблему озвучила мать пятерых детей. Статус многодетной семья теряет, когда старшему исполняется 18 лет. Хотя многие из детей учатся в колледжах и университетах. Пожелание родителей - продлить статус на время учебы. Были обращения и от учащихся кадетских классов об увеличении профильных часов по предметам военно-патриотической направленности.

Виктор Лискович, председатель Постоянной комиссии Совета Республики по образованию, науке, культуре и социальному развитию Национального собрания Беларуси: "Каждое из них заслуживает внимания. Потому что они касаются не одного ребенка, а целой группы детей, проживающих не только в Слонимском регионе, но и в других регионах нашей страны. Вопросы касались сегодня  преференций для детей, которые обучаются в профильных кадетских классах, классах МЧС и других".

Также во время рабочей поездки Виктор Лискович посетил учреждения образования, встретился с педагогами в рамках проекта "Школа активного гражданина", пообщался со школьниками и учащимися района.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Поддержка многодетных семей, использование материнского капитала и возможные льготы для выпускников профильных классов при поступлении в вузы. Сегодня в Слониме...
 
Новости дня
Новости общества
 
Новые подробности дела Белгазпромбанка: покупка долей в бизнесе за смешные деньги и фирмы-кошельки
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

18.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
19.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by