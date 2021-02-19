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Прием граждан: вопросы поддержки семьи и детства
19.02.2021 22:45 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTПоддержка многодетных семей, использование материнского капитала и возможные льготы для выпускников профильных классов при поступлении в вузы. Сегодня в Слониме личный прием граждан провел председатель Постоянной комиссии Совета Республики по образованию, науке, культуре и социальному развитию Виктор Лискович. С просьбой разрешить принять на воспитание больше детей обратилась мама-воспитатель детского дома семейного типа. Законом максимальное количество воспитанников ограничено только десятью. А у родителей есть желание и возможности - живут в благоустроенном коттедже, со стороны государства оказывается большая поддержка. Еще одну проблему озвучила мать пятерых детей. Статус многодетной семья теряет, когда старшему исполняется 18 лет. Хотя многие из детей учатся в колледжах и университетах. Пожелание родителей - продлить статус на время учебы. Были обращения и от учащихся кадетских классов об увеличении профильных часов по предметам военно-патриотической направленности.
Виктор Лискович, председатель Постоянной комиссии Совета Республики по образованию, науке, культуре и социальному развитию Национального собрания Беларуси: "Каждое из них заслуживает внимания. Потому что они касаются не одного ребенка, а целой группы детей, проживающих не только в Слонимском регионе, но и в других регионах нашей страны. Вопросы касались сегодня преференций для детей, которые обучаются в профильных кадетских классах, классах МЧС и других".
Также во время рабочей поездки Виктор Лискович посетил учреждения образования, встретился с педагогами в рамках проекта "Школа активного гражданина", пообщался со школьниками и учащимися района.
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Поддержка многодетных семей, использование материнского капитала и возможные льготы для выпускников профильных классов при поступлении в вузы. Сегодня в Слониме...
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