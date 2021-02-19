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Новые подробности дела Белгазпромбанка: покупка долей в бизнесе за смешные деньги и фирмы-кошельки

19.02.2021 22:45 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

В суде Московского района  сегодня раскрыли очередные подробности по делу топ-менеджеров  Белгазпромбанка. Сторона гособвинения рассказала об эпизоде 2008 года, когда входящий в состав правления Дмитрий Кузьмич прямо в своем кабинете ставил условие совладельцу фирмы "Актив-лизинг" Виктору Кобяку о передаче взятки.  Незаконная выплата обставлялась как продажа части долей бизнеса подставной иностранной компании, подконтрольной главному фигуранту дела - экс-главе Белгазпромбанка. Особенно цинично выглядит символическая сумма, за которую была продана доля в уставном фонде. Ее размер не идет ни в какое сравнение с деньгами, которые стали регулярно поступать должностным лицам банка. Кроме того,  обвинение утверждает, что Дмитрий Кузьмич, по поручению своего шефа, создал иностранную компанию-кошелек, одну из многих в разветвленной сети, используемую как инструмент для вывода взяток. Таким образом к концу 2008 года  Дмитрий Кузьмич стал одним из полноправных членов преступной группы, ядро которой формировалось около 4 лет. Судебные заседания продолжаются.
 
 
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В суде Московского района  сегодня раскрыли очередные подробности по делу топ-менеджеров  Белгазпромбанка. Сторона гособвинения рассказала об эпизоде 2008 года,...
 
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