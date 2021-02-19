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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Наталья Карпович рассказала о том, что может быть закреплено в главном законе страны В фундаменте всех преобразований должно быть заложено главное - сохранение независимости государства. В этом убеждена зампредседателя Конституционного суда...

В фундаменте всех преобразований должно быть заложено главное - сохранение независимости государства. В этом убеждена зампредседателя Конституционного суда Беларуси. В эксклюзивном интервью нашему телеканалу Наталья Карпович рассказала о том, что может быть закреплено в главном законе страны, с какими предложениями выступают сами белорусы. К слову, похожие преобразования прошли во многих странах Европы. По словам эксперта, Беларусь движется в русле мировой практики.- Насколько белорусскому обществу важен диалог именно сейчас? Слушать и слышать? На чем может базироваться консолидация?- На ВНС была озвучена необходимость конституционной реформы. Что должно быть заложено в фундамент новых преобразований? Станет ли это шагом к поступательному развитию страны?- В конституционной реформе опыт каких стран для нас интересен? Что можем взять в качестве примера?- На собрании говорилось, что нужно закрепить особый правовой статус ВНС для того, чтобы этот орган стал стабилизатором переходного периода. Не будет ли это замена парламента? Там ведь тоже представители от различных регионов, различных профессий.