ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Наталья Карпович рассказала о том, что может быть закреплено в главном законе страны

19.02.2021 22:45 — Новости Общества | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

В фундаменте всех преобразований должно быть заложено главное - сохранение независимости государства. В этом убеждена зампредседателя Конституционного суда Беларуси. В эксклюзивном интервью нашему телеканалу Наталья Карпович рассказала о том, что может быть закреплено в главном законе страны, с какими предложениями выступают сами белорусы. К слову, похожие преобразования прошли во многих странах Европы. По словам эксперта, Беларусь движется в русле мировой практики. 

Наталья Карпович, зампредседателя Конституционного суда Беларуси 

- Насколько  белорусскому обществу важен диалог именно сейчас? Слушать и слышать? На чем может базироваться консолидация?

- На ВНС была озвучена необходимость конституционной реформы. Что должно быть заложено в фундамент новых преобразований? Станет ли это шагом к поступательному развитию страны? 

- В конституционной реформе опыт каких стран для нас интересен? Что можем взять в качестве примера?

- На собрании говорилось, что нужно закрепить особый правовой статус ВНС для того, чтобы этот орган стал стабилизатором переходного периода. Не будет ли это замена парламента? Там ведь тоже представители от различных регионов, различных профессий.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В фундаменте всех преобразований должно быть заложено главное - сохранение независимости государства. В этом убеждена зампредседателя Конституционного суда...
 
Новости дня
Новости общества
 
Гомельчанин получил два с половиной года колонии за выбитый из рук сотрудницы милиции телефон
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

18.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
19.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by