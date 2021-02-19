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Минск и Дубай связал прямой рейс авиакомпании "Белавиа"
19.02.2021 22:45 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTНовые возможности для туристов и бизнеса. Минск и Дубай с сегодняшнего дня связал прямой рейс. Пока летать будут два раза в неделю - вторник, пятница. Время в пути - около шести часов. Хорошие стыковки и для транзитных пассажиров, что еще больше повышает туристическую привлекательность. Популярность нового маршрута у пассажиров подтверждает и 100-процентная загрузка первого рейса. Сегодня из столицы вылетело более 170 пассажиров.
При регистрации на рейс и по прибытии в Дубай пассажирам необходимо будет предъявить справку с отрицательным результатом ПЦР-теста на английском и арабском языках, полученную не ранее 72 часов до вылета.
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Новые возможности для туристов и бизнеса. Минск и Дубай с сегодняшнего дня связал прямой рейс. Пока летать будут два раза в неделю - вторник, пятница. Время в пути -...
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