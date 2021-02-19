В выходные морозы начнут отступать

Источник материала: БT

Зима постепенно начинает сдавать позиции! Холодная погода сохранится в столице только сегодня. А с выходных мороз в Беларуси ослабеет. В субботу ночью - до14 градусов со знаком минус, днем - около нуля. Возможны осадки в виде снега и мокрого снега. Будьте внимательными - на дорогах туман и гололедица. А в воскресенье днем синоптики прогнозируют даже плюсовую температуру.

В начала следующей недели ожидается стабильный плюс – до 5 градусов тепла. Будет облачно и без осадков.