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В выходные морозы начнут отступать
19.02.2021 22:45 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Зима постепенно начинает сдавать позиции! Холодная погода сохранится в столице только сегодня. А с выходных мороз в Беларуси ослабеет. В субботу ночью - до14 градусов со знаком минус, днем - около нуля. Возможны осадки в виде снега и мокрого снега. Будьте внимательными - на дорогах туман и гололедица. А в воскресенье днем синоптики прогнозируют даже плюсовую температуру.
В начала следующей недели ожидается стабильный плюс – до 5 градусов тепла. Будет облачно и без осадков.
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Зима постепенно начинает сдавать позиции! Холодная погода сохранится в столице только сегодня. А с выходных мороз в Беларуси ослабеет. В субботу ночью - до14...
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