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Прогноз погоды на 20 февраля
20.02.2021 06:31 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Погодные условия в Беларуси в основном будет определять атмосферный фронт и поступление более теплой воздушной массы.
20 февраля (суббота) местами по республике ожидается туман, гололед, на отдельных участках дорог гололедица.
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Погодные условия в Беларуси в основном будет определять атмосферный фронт и поступление более теплой воздушной массы. 20 февраля (суббота) местами по...
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