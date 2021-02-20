Активиста, который после избиения на Окрестина оказался в инвалидной коляске, приговорили к трем годам «химии»

Источник материала: Tut.by

Суд Советского района 19 февраля осудил 18-летнего активиста анархистского движения Ивана Красовского на три года ограничения свободы с направлением в исправительное учреждение открытого типа. Парня признали виновным ч. 1 ст. 342 (Организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них) УК РБ. Об этом сообщает лишенный регистрации ПЦ «Весна».



Фото: MaksLongLive

Дело политзаключенного рассматривала судья Марина Федорова. На суде стало известно, что телефон парня прослушивался еще с 3 марта 2020 года, именно телефонные разговоры и легли в основу его обвинения.

Ивана Красовского обвинили в том, что в ночь с 10 на 11 августа 2020 года возле ТЦ «Рига» «во время незаконного массового мероприятия публично выкрикивал лозунги, блокировал движение транспорта путем перекрытия проезжей части. После чего несмотря на требования правоохранителей отказался покинуть ее, призвал к аналогичным действиям других граждан». По версии обвинения, это повлекло длительное нарушение общественного спокойствия, создало препятствия для нормальной работы транспорта в течение 5 часов на улице Сурганова, чем было ограничено право других граждан на спокойную работу, отдых и свободное передвижение. В результате действий обвиняемого имущества КТУП «Минсктранс» был причинен ущерб на сумму более 5,6 тыс. рублей.

Обвиняемый вину признал частично — лишь то, что выкрикивал лозунги и аплодировал. Также Красовский не признал гражданский иск.

Парня задержали первый раз 12 августа, тогда силовики сильно избили его до состояния инвалидной коляски. Второй раз Ивана задержали в конце сентября — уже в рамках уголовного дела по ч. 2 ст. 293 (Массовые беспорядки) УК. Потом дело Ивана переквалифицировали на более мягкую статью — на ч. 1 ст. 342 Уголовного кодекса.

— Я молодой человек 18 лет, недавно закончил школу, то, что я увидел на Риге — я увидел впервые в жизни, я был на эмоциях. Это ненормально, когда сотрудники милиции избивают людей, сотрудников скорых, — заявил Красовский на суде.

«Я точно не знаю, сколько меня избивали, вероятнее всего, очень долго. Потому что, когда я спросил, сколько сейчас времени и когда меня завезли, мне сказали: „Времени на Окрестина нет, здесь есть только день и ночь“. После этого меня уже подняли, завели в коридор, поставили на колени. Сотрудник ОМОН начал снимать на видео, как я кричу „Люблю ОМОН“. Били по пяткам, по ягодицам дубинками. Когда все ягодицы избиты, невозможно никак ходить вообще. Тоже меня избивали долго. Потом кинули в прогулочный дворик 5×5. Там стояло на ногах около 50 человек. Я уже не мог ходить, я посреди этой камеры лежал. Эти ребята [сокамерники] взбунтовались, позвали фельдшера», — рассказывал Иван на одном из судебных заседаний.

Государственный обвинитель, старший помощник прокурора Советского района Анастасия Малико попросила суд наказать Ивана Красовского тремя годами «химии». Именно такое наказание и назначила судья Марина Федорова.