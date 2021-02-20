Планы Румаса, закрытый суд, Госконтроль в магазинах, Лукашенко в театре и адвокаты без лицензий - все за вчера

Источник материала: Tut.by

Здравствуйте!





Вчера начался очередной громкий судебный процесс — суд приступил к рассмотрению дела «о разглашении медицинской тайны». Обвиняемые — наша коллега, журналистка TUT.BY Катерина Борисевич и врач БСПМ Артем Сорокин. Им грозит до трех лет лишения свободы. Поддержать Катерину и Артема пришло не менее 100 человек — родные, коллеги, знакомые и незнакомые люди. Вот что говорят о процессе и то, в какой атмосфере приходится сейчас работать, пришедшие в суд медики. Правда, в чем именно заключается преступление журналиста и врача, рассказавших правду о «ноль промилле» в крови Романа Бондаренко, мы так и не узнаем. Суд принял решение рассматривать дело в закрытом режиме . А вот что еще происходило вчера в стране и в мире.

САМОЕ ВАЖНОЕ

Утро началось с новостей о новых санкциях. США ввели санкции в отношении 43 граждан Беларуси за «подрыв демократии», а Великобритания обновила свой санкционный список, добавив в него еще 27 человек — чиновники, судьи, силовики.

санкции в отношении 43 граждан Беларуси за «подрыв демократии», а Великобритания свой санкционный список, добавив в него еще 27 человек — чиновники, судьи, силовики. Нам удалось получить небольшой комментарий у экс-премьера Сергея Румаса . Он рассказал, чем сейчас занимается, что думает о задержании людей, с которыми он раньше работал, а также о том, есть ли у него планы заняться политикой.

у . Он рассказал, чем сейчас занимается, что думает о задержании людей, с которыми он раньше работал, а также о том, есть ли у него планы заняться политикой. Власти Украины все-таки отбирают нефтепродуктопровод у белорусского олигарха Николая Воробья .

нефтепродуктопровод у белорусского олигарха . Специалисты Госконтроля проверяют крупные торговые сети — как в Минске, так и в регионах. Особое внимание намерены уделить импортным товарам и наличию белорусских.

— как в Минске, так и в регионах. Особое внимание импортным товарам и наличию белорусских. Александр Лукашенко приехал в Купаловский и посмотрел репетицию спектакля «Паўлінка». «Значит, в 2020 году мы загубили этот спектакль и снова его восстановили?», — уточнил он у министра культуры Анатолия Маркевича. — Полностью? Не хуже, чем было?". «Я думаю, даже лучше», — ответил министр.





СТРАНА ПОСЛЕ ВЫБОРОВ

САМОЕ ИНТЕРЕСНОЕ

Такого электрокара в Беларуси еще не было! Да и в Европе эта машина вызвала ажиотаж: достаточно сказать, что еще до премьеры все 30 тысяч машин из первой партии были раскуплены заранее. Это первый Volkswagen ID.3, который посетил Беларусь, и мы успели с ним познакомиться. И не просто прокатиться пару часов, а устроить ему тест на дальность хода. Смотрите, что из этого получилось .





Кого мы знаем из ветеранов белорусской эстрады? «Песняры», «Верасы», «Сябры», да Александр Тиханович и Ядвига Поплавская, которые ушли из «Верасов» и пустились в свободное плавание? Все? Музыковед Ольга Брилон, которая написала книгу «Белорусская эстрада. Ностальгический дивертисмент», уверена, — это лишь вершина айсберга. Вместе с ней рассказываем о других исполнителях, имена которых должен знать каждый белорус .

. А вот чудесная история с хорошим финалом : пожилой мужчина в Лидском районе заблудился в лесу, провел там ночь и выжил, несмотря на мороз .

: . Ну и чтобы совсем вас удивить: взгляните на квартиру, в которой есть большое окно из ванной комнаты… в гостиную!

О СПОРТЕ

Белорусская теннисистка Арина Соболенко в паре с бельгийкой Элизой Мертенс выиграла титул на Australian Open. Впервые в карьере они возглавят парный рейтинг WTA. Белоруска станет первой парной ракеткой мира, бельгийка — второй.





Как-то недавно мы писали, что итальянский бизнесмен Маурицио Миан объявил о намерении инвестировать в белорусский футбольный клуб. Как нам удалось выяснить, он вместе со своим партнером, экс-футболистом сборной Виталием Кутузовым, заинтересовались НФК «Крумкачы» .

объявил о намерении инвестировать в белорусский футбольный клуб. Как нам удалось выяснить, он вместе со своим партнером, экс-футболистом сборной Виталием Кутузовым, . Воспитанник брестской хоккейной школы Максим Сушко начинал сезон в минском «Динамо», а 19 февраля уже дебютировал в НХЛ за «Филадельфию», которая задрафтовала белоруса в 2017 году. Рассказываем , что это за парень и почему за его карьерой сейчас стоит последить.

Все новости пятницы, 19 февраля





Кстати, сообщаем вам радостную новость: арктический антициклон, принесший в Беларусь аномально холодную погоду, покинул нашу страну, в некоторых районах на выходных будет до +5°С . Кроме того, этот уикенд обещает быть насыщенным — так что, если вы еще не определились со своими планами, то мы собрали для вас массу возможных вариантов . Полноценного отдыха вам!

Ваша редакция