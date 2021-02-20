Прокурор просит 6 лет колонии для витеблянки, которую судят за вмятину на милицейском бусике

Источник материала: Tut.by

В суде Октябрьского района Витебска 19 февраля прошли прения по уголовному делу Юлии Кашеверовой — 22-летней бывшей медсестры десантной бригады, которую обвиняют в том, что на уличном марше протеста в октябре 2020 года она повредила милицейский бус. Прокурор потребовал для девушки 6 лет лишения свободы, сообщает «Віцебская вясна». Это максимальная санкция по ч. 2 ст. 339 УК Беларуси.



Скриншот видео, которое опубликовало МВД

Что произошло?

По данным следствия, 4 октября прошлого года Юлия Кашеверова шла в пешей колонне по городу вместе с другими участниками несанкционированного мероприятия, которые выступали против итогов президентских выборов.

Возле дома № 74 на Московском проспекте к протестующим подъехала милиция. Одного из мужчин задержали. Участников шествия это возмутило, они пытались отбить единомышленника. В ответ силовики применили газ из баллончика.

Во время стычки с милицией Кашеверова, как утверждает следствие, повредила микроавтобус Ford Transit, принадлежащий УВД облисполкома: «ударила по нему ногой не менее трех раз, нанеся вмятину и царапины, а также бросила вслед отъезжавшему автомобилю деревянную палку».

Милиции региона причинен ущерб на сумму 841 рубль, заявил гособвинитель. Ранее, кстати, силовики сообщали о 405 рублях ущерба. Эту сумму семья девушки уже возместила.

Кроме того, по данным следствия, Кашеверова сорвала медицинскую маску и форменную кепку с командира звена ОМОНа Алексея Альхимовича.

Юлию Кашеверову обвиняют в злостном хулиганстве (ч. 2 ст. 339 УК).

Как прошли судебные прения

Юлия Кашеверова частично признала себя виновной. Девушка не отрицала, что после того, как ей не дали возможности оказать медицинскую помощь упавшему на землю парню, которого задерживал ОМОН, она не сдержалась и нанесла три удара по задней двери милицейского микроавтобуса. Но заверила, что по правым боковым дверям не била и не срывала маску и кепку с сотрудника милиции — в чем ее также обвиняют.

Прокурор Владимир Лобацкий заявил, что действия Кашеверовой «были умышленными, грубо нарушали общественный порядок, демонстрировали явное неуважение к обществу и сопровождались повреждением чужого имущества».

Лобацкий просил признать девушку виновной в злостном хулиганстве и приговорить к 6 годам колонии общего режима. Это максимальная санкция по ч. 2 ст. 339 УК Беларуси. Она предусматривает арест, или ограничение свободы до 3 лет, или лишение свободы от 1 до 6 лет.

Адвокат Кашеверовой обратила внимание суда на противоречивые показания командира звена ОМОНа Алексея Альхимовича, с которого девушка якобы сорвала маску и кепку. На суде силовик, к слову, рассказал, что не видел , кто с него их снял.

Адвокат напомнила, что изначально Кашеверову не обвиняли в срывании маски и кепки с милиционера и повреждении боковых дверей микроавтобуса. Ее действия квалифицировали по ч. 1 ст. 339 УК (хулиганство). Юлия Кашеверова заявляла на суде, что подняла маску и кепку с земли и передала другой девушке. Момент передачи есть на видео.

Свидетели на суде показали, что повреждение боковой двери могло произойти из-за того, что в нее при бегстве нечаянно ударился парень , которого ОМОН задерживал. Никто из свидетелей со стороны милиции не заявил, что двери повредила Кашеверова.

Еще 4 октября, при задержании в Октябрьском РОВД Витебска, Кашеверова не отрицала того, что нанесла три удара по задней части автомобиля. Признание было сделано до возбуждения уголовного дела, что свидетельствует о правдивости показаний обвиняемой. Согласно ч. 1 ст. 169 УПК это можно рассматривать как явку с повинной.

Адвокат просила оправдать ее подзащитную.

В последнем слове Юлия Кашеверова отметила, что с детства родители учили ее доброте, взаимопомощи и заботе о людях. Поэтому она выбрала профессию медсестры. Будущих медиков учили помогать пострадавшим независимо от их статуса и места, где произошла беда.

— 4 октября в толпе я увидела человека, который лежал лицом вниз. Первое, что пришло в голову, — выяснить, что случилось, не потерял ли он сознание, и помочь. В тот момент я вспомнила умершую маму, за жизнь которой боролась вся семья. Мне было жаль, что я не смогла помочь человеку. Я признаю свою вину: трижды ударила по машине. Но не судите меня строго, не лишайте меня свободы! — попросила девушка.

Судья Сергей Будревич вынесет приговор 22 февраля.