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Убийств больше, изнасилований меньше. Генпрокуратура рассказала о криминогенной обстановке в 2020 году

20.02.2021 09:47 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

На коллегии Генеральной прокуратуры рассказали о криминогенной обстановке в стране за 2020 год. Коррупционных дел стало меньше, и вот убийств — больше. Общее число зарегистрированных преступлений выросло на 8%. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.


Фото: пресс-служба Генеральной прокуратуры

По итогам 2020 года отмечено снижение количества тяжких и особо тяжких преступлений (-28,3%), включая изнасилования (-45,3%), насильственные действия сексуального характера (-8,8%), преступления против собственности — разбои (-34,1%) и грабежи (-13,3%).

Уменьшилось с 2363 до 1806, или на 23,6%, число учтенных коррупционных преступлений.

Количество незаконных действий в отношении огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ сократилось на 19,9%, а преступлений, связанных с насилием в семье, — на 12,2%.

Вместе с тем в сравнении с 2019 годом на 8,0% увеличилось общее число зарегистрированных преступлений. Выше среднереспубликанского уровень преступности в Гомельской, Минской областях и в Минске.

На 1,6% стало больше убийств, на 5,0% — умышленных причинений тяжкого телесного повреждения, на 53,7% — вымогательств, на 192,1% — хищений путем использования компьютерной техники.

 
Теги: Минск
 
 
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По итогам 2020 года отмечено снижение количества тяжких и особо тяжких преступлений (-28,3%), включая изнасилования (-45,3%), насильственные действия сексуального...
 
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