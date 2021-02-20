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«Я пила 11 лет». История Светы, которая вернула родительские права

20.02.2021 10:29 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Свой «первый алкогольный раз» Светлана помнит как сейчас: дискотека с подружками, одна бутылка на компанию и, конечно, много парней рядом. Молодой девушке понравилось, что с помощью алкоголя она чувствует себя более раскованной. На одной дискотеке все не закончилось. Совсем скоро Светлана забеременела и родила сына, ей было 17 лет. После рождения ребенка она постепенно начала переходить на более крепкие напитки, абсолютно не понимая своей проблемы, когда все вокруг указывали на нее. Светлана просыпалась с бутылкой, засыпала с бутылкой и на протяжении всего дня не выпускала рюмку из рук… Алкоголь стал лучшим другом, зависимость взяла верх. У Светланы забрали 10-летнего сына и отправили в приют. Но и это ее не остановило… Однажды после очередной пьянки девушка перестала чувствовать руки и ноги. Это стало последней каплей. Светлана окончательно бросила пить после 11 лет зависимости. Через полгода ей вернули ребенка, а 2 года назад Светлана второй раз стала мамой. Уже более четырех лет девушка не употребляет алкоголь. Мы продолжаем проект «Быть мамой», в котором рассказываем о женщинах, чья жизнь отличается от большинства.

 
 
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