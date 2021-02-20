Суд вынес приговор жителю Березы за комментарий «Вы, капитан, тварь» под снимком участкового

Источник материала: Tut.by

19 февраля суд Березовского района вынес приговор жителю Березы за оскорбление представителя власти. Он получил 1,5 года «домашней химии». Об этом сообщает пресс-служба суда и лишенный регистрации правозащитный центр «Вясна» .



Фото: Алесь Пилецкий, TUT.BY

По материалам дела, 27 августа прошлого года мужчина прокомментировал в одной из соцсетей фотографию участкового инспектора отдела внутренних дел Барановичского районного исполнительного комитета.

Прочитав, что сотрудник милиции участвовал в разгоне акций протеста и применял к ним насилие, обвиняемый оставил под фотографией комментарий «Вы, капитан, тварь». В суде его расценили как «содержащий негативную оценку и имеющий ненормативную форму речевого выражения».

«В судебном заседании обвиняемый виновным себя во вменяемом ему преступлении признал полностью», — отмечает пресс-служба суда.

Обстоятельствами, смягчающими ответственность обвиняемого, суд признал чистосердечное раскаяние в содеянном, наличие на иждивении троих малолетних детей, один из которых является инвалидом. Обстоятельств, отягчающих его ответственность, судом не установлено.

Приговором суда он признан виновным в публичном оскорблении представителя власти в связи с выполнением им служебных обязанностей. Ему назначено наказание в виде ограничения свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа на срок 1 год 6 месяцев — то есть полтора года «домашней химии».

Кроме того с обвиняемого взыскали в пользу участкового компенсацию морального вреда в размере 1500 рублей, а телефон, признанный орудием преступления, конфисковали в доход государства.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке.