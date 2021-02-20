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Уголовное дело за оскорбление представителя власти
20.02.2021 12:37 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTЗа оскорбление милиционеров задержан администратор деструктивного телеграм-чата. Это 21-летний житель Осиповичей. Несмотря на юный возраст, у него богатая биография. Неоднократно привлекался к административной и уголовной ответственности, в том числе - за кражу и незаконный оборот наркотиков.
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За оскорбление милиционеров задержан администратор деструктивного телеграм-чата. Это 21-летний житель Осиповичей. Несмотря на юный возраст, у него богатая...
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