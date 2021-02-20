ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

В преддверии Дня защитников Отечества участники автопробега "За единую Беларусь!" отправятся в историко-культурный комплекс

20.02.2021 12:37 — Новости Общества | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

Сегодня всех, кто неравнодушен к судьбе своей страны, ждут на "Линии Сталина". В преддверии Дня защитников Отечества участники автопробега "За единую Беларусь!" отправятся в историко-культурный комплекс. Сбор на парковке возле аквапарка "Лебяжий" в 10 утра.

Смотрите также:

Участники автопробега "За единую Беларусь!" поздравили детей с Новым годом и возложили цветы в память о защитниках Отечества

Автопробег "За единую Беларусь" собрал настоящих патриотов
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сегодня всех, кто неравнодушен к судьбе своей страны, ждут на "Линии Сталина". В преддверии Дня защитников Отечества участники автопробега "За единую Беларусь!"...
 
Новости дня
Новости общества
 
Лучшие издательские проекты и имена молодых авторов назовут на книжной выставке-ярмарке
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

19.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
20.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by