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Лучшие издательские проекты и имена молодых авторов назовут на книжной выставке-ярмарке
20.02.2021 12:37 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Книжная выставка-ярмарка перешла экватор. Сегодня - предпоследний день
Большая часть мастер-классов пройдет на детской площадкеДля читателей 6+ - интерактивный литературный спектакль и арт-территория (нарисуют сразу несколько картин по мотивам современных сказок). Кстати, откроют третий день форума юмористическим концертом детского киноцентра Евгения Крыжановского.
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Книжная выставка-ярмарка перешла экватор. Сегодня - предпоследний день на международном форуме. Книгоманы узнают 10 лучших издательских проектов по версии...
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