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на международном форуме . Книгоманы узнают 10 лучших издательских проектов по версии национального конкурса "Искусство книги" за 2020-й год. Молодым авторам (прозаикам и поэтам) предоставят финальную площадку для самовыражения в рамках стартапа "ЛитUP". Одновременно у нескольких стендов презентуют новые издания.

Книжная выставка-ярмарка перешла экватор. Сегодня - предпоследний день. Книгоманы узнают 10 лучших издательских проектов по версии национального конкурса "Искусство книги" за 2020-й год. Молодым авторам (прозаикам и поэтам) предоставят финальную площадку для самовыражения в рамках стартапа "ЛитUP". Одновременно у нескольких стендов презентуют новые издания.









Большая часть мастер-классов пройдет на детской площадке

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Лучшие издательские проекты и имена молодых авторов назовут на книжной выставке-ярмарке Книжная выставка-ярмарка перешла экватор. Сегодня - предпоследний день на международном форуме. Книгоманы узнают 10 лучших издательских проектов по версии...

Для читателей 6+ - интерактивный литературный спектакль и арт-территория (нарисуют сразу несколько картин по мотивам современных сказок). Кстати, откроют третий день форума юмористическим концертом детского киноцентра Евгения Крыжановского.