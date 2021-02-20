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Лучшие издательские проекты и имена молодых авторов назовут на книжной выставке-ярмарке

20.02.2021 12:37 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Книжная выставка-ярмарка перешла экватор. Сегодня - предпоследний день на международном форуме. Книгоманы узнают 10 лучших издательских проектов по версии национального конкурса "Искусство книги"  за 2020-й год. Молодым авторам (прозаикам и поэтам) предоставят финальную площадку для самовыражения в рамках стартапа "ЛитUP". Одновременно у нескольких стендов презентуют новые издания.

Лучшие издательские проекты и имена молодых авторов назовут на книжной выставке-ярмарке

Большая часть мастер-классов пройдет на детской площадке

Для читателей 6+ - интерактивный литературный спектакль и арт-территория (нарисуют сразу несколько картин  по мотивам современных сказок). Кстати, откроют третий день форума юмористическим концертом детского киноцентра Евгения Крыжановского.

 
 
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Книжная выставка-ярмарка перешла экватор. Сегодня - предпоследний день на международном форуме. Книгоманы узнают 10 лучших издательских проектов по версии...
 
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