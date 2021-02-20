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В Беларуси назрел вопрос принятия закона о патриотическом воспитании детей и молодежи
20.02.2021 12:37 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTПланируется изучить опыт России. Однако главное - учесть национальные особенности.
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Планируется изучить опыт России. Однако главное - учесть национальные особенности. Об этом заявили накануне на круглом столе в Минске. Главной темой стала...
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