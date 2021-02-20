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По данным правозащитников, в Сморгони прошла волна задержаний

20.02.2021 12:53 — Новости Общества | БелаПАН  
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Источник материала: БелаПАН

Минск, 20 февраля. Вечером 19 февраля в Сморгони (Гродненская область) прокатилась волна задержаний, сообщает лишенный регистрации правозащитный центр "Весна".

По мнению правозащитников, задержания связаны с недавним случаем в суде. Сначала стало известно о задержании Ромуальда Улана и Людмилы Сульжицкой.

В 16 часов Илья Петунов отправился с жалобой в РОВД и был там задержан.

"Сотрудники милиции также приходили за Русланом и Любовью Валюками. Девушки дома не было, а про Руслана мать сказала, что ему плохо, вызывает ему "скорую", — говорится в сообщении.

Помимо этого задержаны Евгений Новик и Сергей Трай. По сведениям правозащитников, в отношении задержанных составляют протоколы по ст. 23.34 КоАП.

Суд Сморгонского района 18 февраля огласил приговор по уголовному делу Руслана Валюка и Инессы Марковой, которых обвинили в клевете на сотрудников милиции.

Валюку присудили два года ограничения свободы с направлением в учреждение открытого типа, Марковой — два года ограничения свободы без направления в учреждение открытого типа ("домашняя химия").

После оглашения приговора в коридоре здания суда кто-то крикнул "Жыве Беларусь!", в ответ послышалось дружное "Жыве!". Сразу же председатель суда Людмила Петрова запретила дежурному милиционеру выпускать из суда присутствующих и вызвала милицию. В здании были заблокированы около 20 человек. Часть их сбежала через окно, а девятерых человек, оставшихся в суде, отвели в местный РОВД для разбирательства.


БелаПАН.  

 
Теги: Минск
 
 
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Минск, 20 февраля. Вечером 19 февраля в Сморгони (Гродненская область) прокатилась волна задержаний, сообщает лишенный регистрации правозащитный центр "Весна". По...
 
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