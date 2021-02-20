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На МКАД грузовик врезался в автобус
20.02.2021 14:39 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Причины аварии на МКАД выясняет дорожная милиция. ДТП произошло накануне. По предварительной информации, водитель за рулем «мерседеса» не справился с управлением и врезался в автобус, который стоял на остановке. В результате инцидента обошлось без пострадавших.
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Причины аварии на МКАД выясняет дорожная милиция. ДТП произошло накануне. По предварительной информации, водитель за рулем «мерседеса» не справился с управлением...
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