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Из Минска в Дубай - без пересадок. "Белавиа" запустила первый рейс на популярный курорт
20.02.2021 14:39 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Из Минска в Дубай - быстро и без пересадок. Накануне "Белавиа" запустила первый рейс на популярный курорт. Решение открыть новое направление было непростым, подготовка велась порядка двух месяцев. Искали выгодные условия в первую очередь для пассажиров.
Стоимость билетов в одну сторону начинается от 215 евро, а туда и обратно - от 375В авиакомпании уверены, что спрос на билеты до Дубая будет только расти. Ведь это хорошие стыковки и для транзитных пассажиров, что еще больше повышает туристическую привлекательность.
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Из Минска в Дубай - быстро и без пересадок. Накануне "Белавиа" запустила первый рейс на популярный курорт. Решение открыть новое направление было непростым, ...
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