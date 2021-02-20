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Из Минска в Дубай - без пересадок. "Белавиа" запустила первый рейс на популярный курорт

20.02.2021 14:39 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Из Минска в Дубай - быстро и без пересадок. Накануне "Белавиа" запустила первый рейс на популярный курорт. Решение открыть новое направление было непростым,  подготовка велась порядка двух месяцев. Искали выгодные условия в первую очередь для пассажиров.

Из Минска в Дубай - без пересадок. "Белавиа" запустила первый рейс на популярный курорт

Стоимость билетов в одну сторону начинается от 215 евро, а туда и обратно - от 375

В авиакомпании уверены, что спрос на билеты до Дубая будет только расти. Ведь это хорошие стыковки и для транзитных пассажиров, что еще больше повышает туристическую привлекательность.

 
Теги: Минск
 
 
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Из Минска в Дубай - быстро и без пересадок. Накануне "Белавиа" запустила первый рейс на популярный курорт. Решение открыть новое направление было непростым, ...
 
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