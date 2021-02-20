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Д. Гордон: Теперь бы я на Майдан не вышел

20.02.2021 14:39 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

В Украине в эти дни вспоминают киевские события 7-летней давности. Даже многие пылкие энтузиасты "революции гидности" давно пришли к переоценке характера и роли этого госпереворота, который обошелся Украине очень дорого.

Дмитрий Гордон, журналист (Украина):   "Честно скажем себе, при всем моем романтичном и бережном отношении к Майдану, доллар - 8, Украина - с Крымом и Донбассом, не погибло 14-15 тысяч человек, войны нет, экономике не нанесен такой ущерб колоссальный, Украина более-менее едина. Если меня спросить, я честно отвечаю на вопрос всегда. Вышел бы ли я на Майдан, зная, что после него последует, я отвечаю - нет!". 

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В Украине в эти дни вспоминают киевские события 7-летней давности. Даже многие пылкие энтузиасты "революции гидности" давно пришли к переоценке характера и роли...
 
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