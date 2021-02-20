|
Д. Гордон: Теперь бы я на Майдан не вышел
20.02.2021 14:39 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTВ Украине в эти дни вспоминают киевские события 7-летней давности. Даже многие пылкие энтузиасты "революции гидности" давно пришли к переоценке характера и роли этого госпереворота, который обошелся Украине очень дорого.
Дмитрий Гордон, журналист (Украина): "Честно скажем себе, при всем моем романтичном и бережном отношении к Майдану, доллар - 8, Украина - с Крымом и Донбассом, не погибло 14-15 тысяч человек, войны нет, экономике не нанесен такой ущерб колоссальный, Украина более-менее едина. Если меня спросить, я честно отвечаю на вопрос всегда. Вышел бы ли я на Майдан, зная, что после него последует, я отвечаю - нет!".
Читайте также:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Украине в эти дни вспоминают киевские события 7-летней давности. Даже многие пылкие энтузиасты "революции гидности" давно пришли к переоценке характера и роли...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)