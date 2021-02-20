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В Витебске коммунальники закрасили БЧБ-флаг на балконе мужчины, который отсидел за него «сутки»

20.02.2021 15:11 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Витебске коммунальники закрасили БЧБ-флаг на балконе мужчины, который отсидел за него «сутки». Видео TUT.BY прислали читатели.

Напомним, витебский предприниматель Владимир Пунько провел 7 суток в ИВС за рисунок БЧБ-флага на своем балконе. Суд решил, что это несанкционированный пикет, и признал его виновным по ч. 3 ст. 23.34 КоАП. Владимира просили закрасить изображение самостоятельно, однако он отказался: «Считаю, что не нарушаю никаких законов».

— Я объяснял судье, что рисунок на балконе — не флаг, просто это красиво. Спросил у нее, какую конкретно норму законодательства я нарушил. Судья задумалась, помолчала и ответила: «Суду вопросов не задают», — говорит Владимир Пунько.


Напомним, жителя деревни Алеща Полоцкого района Анатолия Коханчика, которого осудили на 7 суток ареста за то, что он покрасил свой частный дом в цвета БЧБ-флага, уволили с работы. Мужчина 38 лет отработал на железной дороге. Суд также обвинил Коханчика в незаконном пикетировании и осудил на 7 суток ареста. Анатолий сообщил TUT.BY, что милиция просила его закрасить БЧБ-флаг на доме. Он отказался.

 
Теги: Витебск
 
 
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Владимира просили закрасить изображение самостоятельно, однако он отказался: «Считаю, что не нарушаю никаких законов».
 
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