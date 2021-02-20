«Американец» выкачивал из гродненки деньги, а она верила. Засомневалась, когда он «застрял в аэропорту Полоцка»

Источник материала: Tut.by

Виртуальный поклонник выкачивал из гродненки деньги- а она ему верила и в итоге лишилась огромной суммы. Историю разочарования 35-летней женщины рассказывает милиция региона.



Фото: Sharon McCutcheon, unsplash.com

В ноябре 2020-го года 35-летней гродненке в соцсети написал мужчина. О себе рассказал: гражданин США, является сержантом армии, находится в Афганистане с миротворческой миссией, вдовец, мечтает создать семью. Много писал о своем доме, присылал фотографии.

Через месяц общения сказал, что планирует уходить на пенсию — и ему нужно из Афганистана перевести домой багаж. А в нем, мол, — золотые слитки. Но есть проблема: иностранец, мол, не имеет доступа к своей банковской карте. Он попросил женщину оформить денежный перевод на доставку багажа к ней в Беларусь. Посоветовал «международную» фирму, которая может заняться транспортировкой.

Гродненка согласилась, после чего получила электронное извещение о том, что багаж от американца принят и его доставят в Гродно. За доставку необходимо заплатить почти 10 тыс. долларов. Чтобы насобирать необходимую сумму, женщина взяла кредит на 6 тыс. Деньги перевела на различные счета. В начале января транспортная компания перестала отвечать. Однако иностранец успокоил женщину, сообщив, что все в порядке и груз скоро доставят — а все деньги он ей вернет по приезду.

Через две недели гродненка получила от транспортной компании сообщение, что возникли сложности: груз не отправили, за его хранение необходимо заплатить почти 2 тыс. долларов. Она перевела и их — и американский вдовец перестал выходить на связь. Но спустя неделю фирма-перевозчик попросила перечислить еще 2800 долларов, а сам жених сообщил, что застрял в аэропорту в Полоцке, не может вылететь — и ему нужно 650 долларов, чтобы долететь до Минска. Тогда белоруска поняла, что ее обманули — и пошла в милицию.

В общей сложности женщина перечислила мошенникам 11 740 долларов.

Действия неизвестного квалифицированы как мошенничество, совершенное в особо крупном размере.

Однако на этом история не закончилась — американский вдовец вновь объявился. Но на этот раз он заявил гродненке, что, если она не переведет ему 1000 долларов, он разошлет ее интимные фото всем друзьям и знакомым. Женщина снова обратилась в милицию. Возбуждено еще одно уголовное дело — за вымогательство.