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В Могилеве выбрали «Мистера». Смотрите, кто претендовал на титул - и кто его получил

20.02.2021 15:11 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Вечером 19 февраля в городском центре культуры выбрали «Мистера Могилев-2021». Им стал Даниил Ярошевич.


«Мистер Могилев-2021» Даниил Ярошевич

Как это все было — смотрите в фото местного ресурса Могилев.Онлайн.


























 
Теги: Могилев
 
 
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19 февраля в городском центре культуры выбрали «Мистера Могилев-2021».
 
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