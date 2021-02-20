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В Могилеве выбрали «Мистера». Смотрите, кто претендовал на титул - и кто его получил
20.02.2021 15:11 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Вечером 19 февраля в городском центре культуры выбрали «Мистера Могилев-2021». Им стал Даниил Ярошевич.
Как это все было — смотрите в фото местного ресурса Могилев.Онлайн.
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19 февраля в городском центре культуры выбрали «Мистера Могилев-2021».
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