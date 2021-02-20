В Могилеве выбрали «Мистера». Смотрите, кто претендовал на титул - и кто его получил

Источник материала: Tut.by

Вечером 19 февраля в городском центре культуры выбрали «Мистера Могилев-2021». Им стал Даниил Ярошевич.



«Мистер Могилев-2021» Даниил Ярошевич

Как это все было — смотрите в фото местного ресурса Могилев.Онлайн.



































































































