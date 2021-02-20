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Военные реконструкции и боевая техника. На "Линии Сталина"- праздник ко Дню защитников Отечества
20.02.2021 16:41 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Масштабная военная реконструкция, десятки тематических площадок и тысячи посетителей. Сегодня на "Линии Сталина" отмечают День защитников Отечества. С самого утра сюда приехали гости из всех уголков Беларуси. Многие из них -
Две масштабные реконструкции на "Линии Сталина" ко Дню защитников Отечества
Буквально полчаса назад завершилась реконструкция Рогачевской наступательной операции. Она посвящена событиям февраля 1944 года, когда советские войска 1-го Белорусского фронта отбивали Рогачев и Жлобин. Отметим, для тех, кто захотел встретить этот день в тематическом русле, "Линия Сталина" приготовила много интересного.
Праздничная программа началась с открытия тематических площадокЦелый день тут работает фотозона, где можно сделать снимок в образе солдата. Исторические квесты и конкурсы. Хватает развлекательных мест и для детей - катание на лошадях, аниматоры, полоса препятствий. И, конечно же, полевая кухня.
Реконструкции боя посвящена двум снайперам-белорусам
Возвращаясь к самой реконструкции, то в этом году инсценировка боя посвящена двум снайперам-белорусом: Геннадию Величко и Феодосию Смолячкову. К слову, именно памяти Героев Великой Отечественной войны тут уделяют особое внимание.
Организаторы обещают, что любой посетитель найдет чем заняться. И к слову, с уже привычным катанием на танке впервые у гостей "Линии Сталина" есть возможность и полетать на вертолете "Ми-2". В празднике сегодня принимают участие и специалисты-кинологи Министерства обороны. Добавим, что буквально через час начнется еще одна реконструкция, посвященная афганским событиям, к слову, с участием и соответствующей техники.
Кроме того, на территории историко-культурного комплекса расположились интерактивные лагеря военных, где посетители смогут познакомиться с бытом солдат и гражданских той эпохи.
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Масштабная военная реконструкция, десятки тематических площадок и тысячи посетителей. Сегодня на "Линии Сталина" отмечают День защитников Отечества. С самого утра...
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