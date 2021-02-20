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Военные реконструкции и боевая техника. На "Линии Сталина"- праздник ко Дню защитников Отечества

20.02.2021 16:41 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Масштабная военная реконструкция, десятки тематических площадок и тысячи посетителей. Сегодня на "Линии Сталина" отмечают День защитников Отечества. С самого утра сюда приехали гости из всех уголков Беларуси. Многие из них - в колонне патриотического автопробега "За единую Беларусь!". Каждый смог погрузиться в историческую обстановку. Колорит создавали различные площадки. Самые яркие события дня - две масштабные реконструкции боев с участием военной техники времен войны. На месте работает Александр Камович.

Военные реконструкции и боевая техника. На "Линии Сталина"- праздник ко Дню защитников Отечества

Две масштабные реконструкции на "Линии Сталина" ко Дню защитников Отечества

Буквально полчаса назад завершилась реконструкция Рогачевской наступательной операции. Она посвящена событиям февраля 1944 года, когда советские войска 1-го Белорусского фронта отбивали Рогачев и Жлобин. Отметим, для тех, кто захотел встретить этот день в тематическом русле, "Линия Сталина" приготовила много интересного.

Военные реконструкции и боевая техника. На "Линии Сталина"- праздник ко Дню защитников Отечества

Праздничная программа началась с открытия тематических площадок

Целый день тут работает фотозона, где можно сделать снимок в образе солдата. Исторические квесты и конкурсы. Хватает развлекательных мест и для детей - катание на лошадях, аниматоры, полоса препятствий. И, конечно же, полевая кухня. 

Реконструкции боя посвящена двум снайперам-белорусам 

Возвращаясь к самой реконструкции, то в этом году инсценировка боя посвящена двум снайперам-белорусом: Геннадию Величко и Феодосию Смолячкову. К слову, именно памяти Героев Великой Отечественной войны тут уделяют особое внимание.

Военные реконструкции и боевая техника. На "Линии Сталина"- праздник ко Дню защитников Отечества

Организаторы обещают, что любой посетитель найдет чем заняться. И к слову, с уже привычным катанием на танке впервые у гостей "Линии Сталина" есть возможность и полетать на вертолете "Ми-2". В празднике сегодня принимают участие и специалисты-кинологи Министерства обороны. Добавим, что буквально через час начнется еще одна реконструкция, посвященная афганским событиям, к слову, с участием и соответствующей техники.



Кроме того, на территории историко-культурного комплекса расположились интерактивные лагеря военных, где посетители смогут познакомиться с бытом солдат и гражданских той эпохи. 

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На "Линии Сталина" состоялась масштабная реконструкция танкового боя

Масштабные реконструкции боев на "Линии Сталина"
 
Теги: знакомства
 
 
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Масштабная военная реконструкция, десятки тематических площадок и тысячи посетителей. Сегодня на "Линии Сталина" отмечают День защитников Отечества. С самого утра...
 
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