ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Памяти митрополита Филарета. Специальный репортаж "Апостол церкви"

20.02.2021 16:41 — Новости Общества | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

Сегодня - 40 дней со дня кончины Почетного Экзарха Беларуси, митрополита Филарета. Он прибыл на службу в нашу страну в 1978-м, когда на несколько районов действовал всего один храм. Сегодня их более 1600.

Памяти митрополита Филарета. Специальный репортаж "Апостол церкви"


Владыка возродил монастыри, воссоздал национальные святыни и воскресил память о белорусских святых. Агентство теленовостей в память о митрополите Филарете подготовило специальный репортаж «Апостол церкви». Он выйдет в эфир на телеканалах "Беларусь 1" и "Беларусь 24" сегодня в 20:40
 
Теги: Новости
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сегодня - 40 дней со дня кончины Почетного Экзарха Беларуси, митрополита Филарета. Он прибыл на службу в нашу страну в 1978-м, когда на несколько районов действовал...
 
Новости дня
Новости общества
 
COVID-19 в мире. Пандемия идет на спад: вакцинация набирает размах
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

19.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
20.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by