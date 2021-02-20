|
Памяти митрополита Филарета. Специальный репортаж "Апостол церкви"
20.02.2021 16:41 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Сегодня -
Владыка возродил монастыри, воссоздал национальные святыни и воскресил память о белорусских святых. Агентство теленовостей в память о митрополите Филарете подготовило специальный репортаж «Апостол церкви». Он выйдет в эфир на телеканалах
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сегодня - 40 дней со дня кончины Почетного Экзарха Беларуси, митрополита Филарета. Он прибыл на службу в нашу страну в 1978-м, когда на несколько районов действовал...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)