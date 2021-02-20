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COVID-19 в мире. Пандемия идет на спад: вакцинация набирает размах

20.02.2021 16:41 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Почти 112 миллионов человек на планете заражены COVID. Умерли без малого два с половиной миллиона

ВОЗ информирует, что интенсивность распространения болезни снизилась вдвое по сравнению с декабрем и январем. Правда, пока не ясно: это сезонный спад или пандемия близка к завершению? Особые надежды врачи возлагают на вакцины. Абсолютный лидер здесь - Израиль, где на каждые сто человек уже выделено по 70 доз противовирусной прививки. Ощутимо отстает Саудовская Аравия - здесь на 100 человек приходится по 50 доз.

COVID-19 в мире. Пандемия идет на спад: вакцинация набирает размах

Продолжают фиксироваться новые препараты. В разработке на планете сейчас находится 181 вакцина, 70 из них допущены к клиническим испытаниям. Стало известно, что в России зарегистрирована уже третья вакцина - "Ковивак". Она дополнит арсенал врачей, в котором уже состоят "Спутник V", а также "ЭвиВакКорона". Ситуация с прививками обсуждается и на Мюнхенской конференции по безопасности, где был сделан довольно смелый прогноз.

Билл Гейтс, глава Фонда для поддержки инициатив в области здравоохранения и преодоления голода в бедных странах:  "Как только богатые страны достигнут высокого уровня вакцинации, можно будет использовать их ресурсы для изготовления препаратов. Если организовать все правильно, бедные страны отстанут от богатых в области вакцинации на 6-8 месяцев - это дольше, чем нам бы хотелось, но тоже неплохой результат!".

COVID-19 в мире. Пандемия идет на спад: вакцинация набирает размах

Войны за вакцину ведутся между ЕС и Великобританией. В этот конфликт могут вступить и Соединенные Штаты 

Прогноз выглядит слишком оптимистическим. Уже сейчас войны за вакцину ведутся между ЕС и Великобританией. А теперь в этот конфликт могут вступить и Соединенные Штаты. Лидер влиятельной Европейской народной партии Манфред Вебер призвал остановить поставки в США сырья для производства вакцин. По его словам, нет гарантий, что готовые препараты потом доставят обратно в Старый Свет. В Америке действительно ситуация с вакцинами характеризуется экспертами как "хаотическая". 

COVID-19 в мире. Пандемия идет на спад: вакцинация набирает размах

Чтобы обойти ограничения, был придуман "прививочный туризм"

За прививками выстраиваются очереди. Уколы сейчас полагаются пожилым и медикам. Чтобы обойти ограничения, был придуман "прививочный туризм" - это когда люди пересекают границы штатов или выезжают за рубеж, чтобы вакцинироваться вне очереди. Накануне в Орландо в кабинете врача разоблачали двух молодых женщин, они загримировались под старух. Регулярно сдают полиции и людей, которые пытаются сделать прививки по чужим приглашениям.

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