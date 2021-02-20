Источник материала: БT

Почти 112 миллионов человек на планете заражены COVID. Умерли без малого два с половиной миллиона

ВОЗ информирует, что интенсивность распространения болезни снизилась вдвое по сравнению с декабрем и январем. Правда, пока не ясно: это сезонный спад или пандемия близка к завершению? Особые надежды врачи возлагают на вакцины. Абсолютный лидер здесь - Израиль, где на каждые сто человек уже выделено по 70 доз противовирусной прививки. Ощутимо отстает Саудовская Аравия - здесь на 100 человек приходится по 50 доз.













"Спутник V" , а также "ЭвиВакКорона". Ситуация с прививками обсуждается и на Мюнхенской конференции по безопасности, где был сделан довольно смелый прогноз. Продолжают фиксироваться новые препараты. В разработке на планете сейчас находится 181 вакцина, 70 из них допущены к клиническим испытаниям. Стало известно, что в России зарегистрирована уже третья вакцина - "Ковивак". Она дополнит арсенал врачей, в котором уже состоят, а также "ЭвиВакКорона". Ситуация с прививками обсуждается и на Мюнхенской конференции по безопасности, где был сделан довольно смелый прогноз.

Билл Гейтс, глава Фонда для поддержки инициатив в области здравоохранения и преодоления голода в бедных странах: "Как только богатые страны достигнут высокого уровня вакцинации, можно будет использовать их ресурсы для изготовления препаратов. Если организовать все правильно, бедные страны отстанут от богатых в области вакцинации на 6-8 месяцев - это дольше, чем нам бы хотелось, но тоже неплохой результат!".







Войны за вакцину ведутся между ЕС и Великобританией. В этот конфликт могут вступить и Соединенные Штаты













Чтобы обойти ограничения, был придуман "прививочный туризм"

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так COVID-19 в мире. Пандемия идет на спад: вакцинация набирает размах Почти 112 миллионов человек на планете заражены COVID. Умерли без малого два с половиной миллиона ВОЗ информирует, что интенсивность распространения болезни...

Прогноз выглядит слишком оптимистическим. Уже сейчас войны за вакцину ведутся между ЕС и Великобританией. А теперь в этот конфликт могут вступить и Соединенные Штаты. Лидер влиятельной Европейской народной партии Манфред Вебер призвал остановить поставки в США сырья для производства вакцин. По его словам, нет гарантий, что готовые препараты потом доставят обратно в Старый Свет. В Америке действительно ситуация с вакцинами характеризуется экспертами как "хаотическая".За прививками выстраиваются очереди. Уколы сейчас полагаются пожилым и медикам. Чтобы обойти ограничения, был придуман "прививочный туризм" - это когда люди пересекают границы штатов или выезжают за рубеж, чтобы вакцинироваться вне очереди. Накануне в Орландо в кабинете врача разоблачали двух молодых женщин, они загримировались под старух. Регулярно сдают полиции и людей, которые пытаются сделать прививки по чужим приглашениям.