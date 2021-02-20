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Вирусолог об украинской медицинской реформе
20.02.2021 16:41 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
В Украине пандемия обнажила проблемы реформы здравоохранения, которые власти предпочитали не замечать. О главных недостатках украинской медреформы нам рассказала профессор Академии медицинских наук Украины Алла Мироненко.
Алла Мироненко, завотделом Института эпидемиологии и инфекционных болезней им. Л. В. Громашевского НАМН Украины: "Семейные врачи многие не понимают, как лечить, не знают, на что обратить внимание. Кроме того, очень много больных, они не справляются. Многие больницы в сельской местности закрыли. Кроме того, в сельской местности доступ к интернету по-разному, есть вообще без доступа. Это было для всей страны очень много вреда, потому что если раньше выходил врач к больному домой по вызову, особенно к детям, то сейчас ты должен сам прийти. На самом деле, это очень плохо и неправильно. И у нас даже летальные случаи были такие в Киеве, еще два года назад, когда педиатр не пришел, у матери заболели близнецы, в итоге один умер. Разговоров о вакцине - несметное количество, а вакцины-то нет. Все это в основном болтовня. У нас структуры нет санэпидслужбы, которой раньше вменили бы в обязанности, и они там уже заботились".
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В Украине пандемия обнажила проблемы реформы здравоохранения, которые власти предпочитали не замечать. О главных недостатках украинской медреформы нам...
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