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В Москве простились с Андреем Мягковым

20.02.2021 16:41 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Море цветов и громкие аплодисменты. В Москве простились с народным артистом РСФСР Андреем Мягковым. Церемония прошла в Московском художественном театре имени Чехова, которому актер   отдал более 30 лет. Выдающийся артист скончался позавчера на 83-м году жизни от острой сердечной недостаточности. Проститься с  Андреем Мягковым пришли родные, близкие и многочисленные поклонники его таланта. 

Андрей Мягков любим зрителям не только за театральные роли 

Всенародную известность он обрел благодаря игре в картинах "Служебный роман", "Ирония судьбы, или С легким паром", "Жестокий романс". Всего на его счету - более сорока ролей в кино, а также десятки сценических работ. После отпевания актера похоронят на Троекуровском кладбище Москвы.

 
 
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Море цветов и громкие аплодисменты. В Москве простились с народным артистом РСФСР Андреем Мягковым. Церемония прошла в Московском художественном театре имени...
 
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