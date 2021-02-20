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Андрей Мягков любим зрителям не только за театральные роли

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В Москве простились с Андреем Мягковым Море цветов и громкие аплодисменты. В Москве простились с народным артистом РСФСР Андреем Мягковым. Церемония прошла в Московском художественном театре имени...

Море цветов и громкие аплодисменты. В Москве. Церемония прошла в Московском художественном театре имени Чехова, которому актер отдал более 30 лет. Выдающийся артист скончался позавчера на 83-м году жизни от острой сердечной недостаточности. Проститься с Андреем Мягковым пришли родные, близкие и многочисленные поклонники его таланта.Всенародную известность он обрел благодаря игре в картинах "Служебный роман", "Ирония судьбы, или С легким паром", "Жестокий романс". Всего на его счету - более сорока ролей в кино, а также десятки сценических работ. После отпевания актера похоронят на Троекуровском кладбище Москвы.