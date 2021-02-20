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В Москве простились с Андреем Мягковым
20.02.2021 16:41 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTМоре цветов и громкие аплодисменты. В Москве
Андрей Мягков любим зрителям не только за театральные ролиВсенародную известность он обрел благодаря игре в картинах "Служебный роман", "Ирония судьбы, или С легким паром", "Жестокий романс". Всего на его счету - более сорока ролей в кино, а также десятки сценических работ. После отпевания актера похоронят на Троекуровском кладбище Москвы.
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Море цветов и громкие аплодисменты. В Москве простились с народным артистом РСФСР Андреем Мягковым. Церемония прошла в Московском художественном театре имени...
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